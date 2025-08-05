خبر في الجول - طلائع الجيش يضم التوجولي أجورو لمدة موسمين
الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 19:09
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي طلائع الجيش صفقة ضم المهاجم التوجولي إسماعيل أورو أجورو لمدة موسمين.
إسماعيل أورو أجورو
النادي : طلائع الجيش
وعلم FilGoal.com أن اللاعب قد اجتاز الكشف الطبي ووقع على عقود انتقاله لمدة موسمين.
ويلعب إسماعيل أجورو -29 عاما- في مركز المهاجم.
وسبق وأن مثل أجورو فريق الجيش الملكي المغربي في موسم 2023 - 2024 كأول تجربة عربية للاعب.
بينما الموسم الماضي لعب أجورو مع فريق نفط البصرة العراقي.
واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.
ويستهل طلائع الجيش مشواره في الدوري يوم السبت المقبل بمواجهة سموحة في تمام السادسة مساء.
بينما ثاني جولات الدوري يستضيف طلائع الجيش فريق المصري يوم الخميس 14 أغسطس الجاري.
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