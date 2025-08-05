خبر في الجول - سموحة يضم أحمد عوض من فاركو

أتم نادي سموحة الاتفاق مع فاركو لضم أحمد عوض مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن سموحة أتم اتفاقه مع فاركو لضم اللاعب بعد الاتفاق بين الناديين على المقابل المالي.

وأن المدافع سيوقع لمدة 3 مواسم مع سموحة.

ويبلغ أحمد عوض من العمر 33 عاما ويلعب مع فاركو منذ عام 2019 عندما انضم للفريق قادما من شباب الضبعة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اتفاق سموحة على ضم كل من سامادو أتدجيكو وبابي بادجي ومحمد دبش من المصري.

بالإضافة إلى يوسف عفيفي من سيراميكا كليوباترا.

ويتولى تدريب سموحة أحمد عبد العزيز وذلك خلفا للمدرب أحمد سامي الذي رحل لتدريب الاتحاد السكندري.