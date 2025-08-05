تقرير: 5 لاعبين مرشحين للرحيل عن الهلال السعودي

كشفت صحيفة اليوم السعودية عن احتمالية رحيل 5 لاعبين من صفوف الفريق خلال الصيف الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخماسي بينهم 3 محترفين، بالإضافة إلى لاعبين محليين.

ورحل عن صفوف الهلال حتى الآن ياسر الشهرانيي بعد عودته لصفوف القادسية بعد 13 عاما ارتدى خلالهم قميص الزعيم.

وأوضحت الصحيفة أن رينان لودي الظهير الأيسر للاعبين سيكون أحد الراحلين، بعد إتمام التعاقد مع ثيو هيرنانديز قادما من ميلان الإيطالي.

كما يتفاوض الهلال حاليا مع مهاجم، ويبدو أبرز الأسماء المطروحة للانضمام لصفوف الفريق هو الأوروجوياني داروين نونيز.

اليوم أشارت إلى أن التعاقد مع نونيز سيؤدي إلى الإطاحة بالمهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في ظل وجود عروض قوية لضمه.

كما يتواجد البرازيلي مالكوم جناح الفريق ضمن القائمة في ظل تراجع مستواه، وأزمته الأخيرة مع جماهير فلومينينسي في كأس العالم للأندية، وفقا للصحيفة.

ويتواجد في القائمة الثنائي المحلي عبد الله رديف، وعبد الإله المالكي لاعب الوسط الذي كان معارا لنادي الاتفاق الموسم الماضي.

ويتواجد الهلال حاليا في ألمانيا لخوض معسكر استعدادي للموسم الجديد، سعيا لاستعادة لقب الدوري، والتتويج باللقب الآسيوي من جديد.

وتولى سيموني إنزاجي تدريب الفريق خلال كأس العالم للأندية، خلفا لـ جورجي جيسوس مدرب الفريق