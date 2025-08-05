خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه لضم محمود جاد لمدة 5 مواسم

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 18:37

كتب : حامد وجدي

المصري - فيوتشر - كأس الرابطة - محمود جاد

أتم نادي بيراميدز اتفاقه مع المصري لتدعيم مركز حراسة المرمى بضم محمود جاد.

وكان عقد جاد ينتهي مع المصري بنهاية الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن نادي بيراميدز قد أتم اتفاقه بضم محمود جاد لمدة 5 مواسم.

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وتبلغ قيمة الصفقة ما يقارب من 30 مليون جنيه يحصل عليها النادي البورسعيدي.

وانضم جاد إلى المصري قادما من إنبي في 2023.

صاحب الـ 26 عاما شارك في 30 مباراة بقميص المصري خلال الموسم الماضي وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 18 مباراة واستقبل 25 هدفا.

ويقود التونسي نبيل الكوكي تدريب المصري خلال الموسم الجديد.

وكان المصري قد أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري، ليتأهل لكأس الكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية على التوالي.

وأنهى المصري مشاركته في الكونفدرالية بالموسم الماضي بعدما خرج أمام سيمبا في ربع النهائي.

ويستهل المصري موسمه في الدوري بمواجهة الاتحاد السكندري في ملعب السويس الجديد وفي الأسبوع الثالث سيلتقي بيراميدز في الملعب ذاته.

وسيواجه المصري منافسه الزمالك في برج العرب في الجولة السادسة، أما الأهلي فسوف يلتقيه في الملعب ذاته في الأسبوع 13.

وسيختتم المصري مشواره في الدور الأول بملاقاة الإسماعيلي في الإسماعيلية.

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