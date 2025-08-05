قيد جارسيا متوقف.. تصاعد أزمة برشلونة وتير شتيجن

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 18:32

كتب : FilGoal

مارك أندريه تير شتيجن

رفض مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، التوقيع على الوثيقة الطبية التي تكشف تفاصيل إصابته.

وخضع تير شتيجن لجراحة في الظهر، وأعلن عودته بعد 3 أشهر.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وما أعلنه الألماني يتعارض مع ما أعلنه برشلونة الذي لم يعلن موعد لعودة حارسه.

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ويحتاج برشلونة لغيابه لمدة تصل إلى 4 أشهر حتى يتمكن من استغلال راتبه في تسجيل اللاعبين.

وتقوم الأندية بإرسال التقارير الطبية للاعبين المصابين لفترة طويلة، إلى اللجنة الطبية في الدوري الإسباني والمكلفة بتقييم شدة الإصابة، من أجل الاستفادة من 80 % من راتب اللاعب لتسجيل بديل، والالتزام بقواعد اللعب المالي النظيف.

وضم برشلونة الحارس جوان جارسيا قادما من إسبانيول خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن شتيجن رفض التوقيع على التقرير الطبي، مما أدى إلى قرار إدارة برشلونة بإحالة الأمر إلى شؤونه القانونية لبدء إجراءات تأديبية على الفور، وإمكانية فرض عقوبات على الحارس.

ويعتبر برشلونة أن موقف تير شتيجن يضر بالنادي وزملائه في الفريق، حسب موندو ديبورتيفو.

ووفقا لقواعد الدوري الإسباني، فإن تقييم الإصابات التي قد تستغرق 5 أشهر أو أكثر يمكن للنادي استخدام 80 % من راتبه لأغراض اللعب المالي النظيف، وتأمين تسجيل جارسيا.

ويشبه الوضع الحالي، ما تعرض له داني أولمو لاعب برشلونة المنضم الصيف الماضي، حين أكدت اللجنة الطبية للنادي أن أندرياس كريستنسن يعاني من إصابة طويلة الأمد قد تمتد لأكثر من أربعة أشهر، وبالتالي نجح في قيد أولمو.

والأمر نفسه في قيد إنيجو مارتينيز بعد إثبات إصابة رونالد أراوخو الطويلة.

ولكن تشترط اللجنة الطبية إرسال التقرير بموافقة الحارس، باعتبار أنها بيانات سرية.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو عن نادي برشلونة "تير شتيجن يتمتع بالحق الشخصي والفردي في رفض مشاركة معلوماته الطبية، ولكنه توقيع عقده مع نادي برشلونة يستلزم سلسلة من الالتزامات والالتزام بقواعد معينة،والتي قد يؤدي عدم الالتزام بها إلى عواقب تأديبية، وقانونية، في حال إلحاق ضرر جسيم بالطرف الآخر".

ويستعد برشلونة لانطلاقة الدوري الإسباني بمواجهة ريال مايوركا يوم 16 أغسطس الجاري.

برشلونة تير شتيجن
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