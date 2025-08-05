Gaming – الآن بإمكانك اختبار EA FC 26 قبل صدورها

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 18:29

كتب : FilGoal

EA FC

سيكون بإمكانك اختبار لعبة EA FC 26 قبل صدورها بشهر ونصف تقريبا حينما تحضر فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية في السعودية.

وستقام فعاليات اختبار اللعبة من 7 إلى 10 أغسطس. وتقدّم هذه النسخة تجربة محدودة من اللعبة الكاملة قبل إطلاقها العالمي في 26 سبتمبر.

ويمثل هذا الحدث لحظة فارقة في عالم ألعاب كرة القدم، حيث يتزامن مع بطولة العالم EA SPORTS FCPro، والتي ستُقام من 7 إلى 10 أغسطس ضمن فعاليات كأس العالم للألعاب الإلكترونية في الرياض.

أخبار متعلقة:
Gaming - إطلاق نسخة جديدة من لاليجا فانتازي باللغة العربية Gaming - "ابتكار مستوحى منكم".. إصدار الفيديو الترويجي الأول لـ FC 26 Gaming - محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي في FC 25 gaming - رونالدو يظهر في لعبة Fatal Fury

وتجمع هذه البطولة 32 من أفضل لاعبي EA SPORTS FC 25 في العالم — من بينهم البطل العالمي الحالي أنديرس فييرجانج، وnicolas99fc، وTekkz، وآخرين — في منافسة تمتد لأربعة أيام من أجل جائزة تبلغ 1.5 مليون دولار.

سيتم بث الفعاليات مباشرة كل مساء على قناتي EA SPORTS FC Pro على يوتيوب وتويتش، مع تعليق من نخبة من مقدمي المحتوى العالميين، بمن فيهم نيكول هوليداي، رايان بيسوا، براندون سميث، ريتشارد باكلي، بالإضافة إلى طاقم كامل من المعلّقين باللغة العربية.

ويمكن للمشاهدين الذين يربطون حساباتهم في EA مع يوتيوب أو تويتش الحصول على مكافآت المشاهدة، مع تفاصيل كاملة متاحة على الموقع ea.com.

EA FC 26 كأس العالم للرياضات الإلكترونية
نرشح لكم
gaming - توني كروس ينضم للعبة FC26 كأحد الأساطير Gaming - إطلاق نسخة جديدة من لاليجا فانتازي باللغة العربية Gaming - "ابتكار مستوحى منكم".. إصدار الفيديو الترويجي الأول لـ FC 26 من زملاء إلى منافسين لنجوم اللعبة.. موسيالا وبيلينجهام يتصدران غلاف FC 26 انظروا من عاد.. إبراهيموفيتش يتصدر غلاف لعبة FC 26 Gaming - محمد صلاح على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي في FC 25 بطولة جديدة للاعبي EA FC موبايل.. وجوائز ضخمة EA تحتفل بقمصان كلاسيكية تاريخية للأندية في FC 25
أخر الأخبار
في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا 11 دقيقة | الكرة المصرية
التجربة الثالثة في السعودية.. فابيو مارتينيز إلى الحزم 27 دقيقة | سعودي في الجول
يتبقى 4 مقاعد.. كيرات الماتي يتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في التاريخ 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الكرداني يتولى قيادة أهلي طرابلس في كأس العالم لأندية السلة 39 دقيقة | كرة سلة
مؤتمر فيريرا: لن تشاهدوا الجزيري معي.. ونحتاج للعمل على إنهاء الهجمات بشكل أفضل 52 دقيقة | الكرة المصرية
المغرب يطيح بحامل اللقب ويواجه مدغشقر في نهائي أمم إفريقيا للمحليين ساعة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري - نتائج الجولة الرابعة ومواعيد مباريات الخامسة قبل التوقف الدولي ساعة | الدوري المصري
مؤتمر خطاب: فاركو يمر بفترة تجديد دماء.. وسعيت للخروج من النتائج السلبية أمام الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة 2 مصدر من الزمالك لـ في الجول: تحويل تامر عبد الحميد للتحقيق.. واتجاه لشطب عضويته 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غرامة مالية على الشيبي.. ولا مفاوضات مع كولر 4 الزمالك يشكر الرئيس السيسي لتصديقه على قانون الرياضة
/articles/510630/gaming-الآن-بإمكانك-اختبار-ea-fc-26-قبل-صدورها