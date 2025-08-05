صحيفة الرياضية: الاقتراب من إيقاف الهلال عن المشاركة في السوبر المقبل.. وغرامة مالية

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 18:28

كتب : FilGoal

الهلال - مانشستر سيتي - كاليدو كوليبالي

يقترب نادي الهلال من التعرض لعقوبة بسبب انسحابه من بطولة كأس السوبر السعودي.

واعتذر الهلال عن عدم المشاركة بسبب ضغط الموسم وحصول اللاعبين على راحة عقب كأس العالم للأندية.

ويستضيف ملعب هونج كونج الدولي جميع المباريات بداية من 19 أغسطس الجاري والنهائي الذي سيقام يوم 23 أغسطس.

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وكشفت صحيفة الرياضية السعودية عن الاقتراب من إيقاف الهلال عن المشاركة في النسخة المقبل من بطولة السوبر السعودي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تغريمه 500 ألف ريال بعد انسحابه من النسخة الحالية.

وكشف نادي أهلي جدة تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد السعودي يفيد بمشاركته في السوبر السعودي بعد انسحاب الهلال.

وبذلك يواجه أهلي جدة فريق القادسية في نصف النهائي بينما يواجه النصر فريق اتحاد جدة في اليوم السابق.

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تأكيد اعتذار نادي الهلال عن عدم المشاركة في كأس السوبر السعودي، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للأنظمة واللوائح.

السوبر السعودي الهلال
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