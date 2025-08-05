خبر في الجول - قبل ساعات من غلق القيد.. البنك الأهلي يفاوض الزمالك لضم الزناري

دخل نادي البنك الأهلي في مفاوضات متقدمة مع الزمالك قبل ساعات من غلق باب القيد.

وتنتهي فترة القيد الصيفية في مصر غدا الأربعاء.

وعلم FilGoal.com أن البنك الأهلي يدخل في مفاوضات مع الزمالك لبحث إمكانية ضم مصطفى الزناري.

ويأتي ذلك قبل ساعات من غلق باب القيد.

وترك مصطفى الزناري الأمر لمسؤولي الزمالك من أجل حسم مصيره سواء بالاستمرار أو الرحيل.

ويرتبط الزناري -26 عاما- بتعاقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل.

ويلعب الزناري في مركز قلب الدفاع، وكان قد انضم إلى القلعة البيضاء في صيف 2022.

ولعب الزناري 10 مباريات مع الزمالك الموسم الماضي بينهم 6 في مسابقة الدوري.

وبشكل عام خاض الزناري 53 مباراة بقميص الزمالك منذ انضمامه إلى الفريق وساهم في صناعة هدف.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.