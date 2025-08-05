كرة يد - ثنائي من مواليد 2008 ضمن قائمة منتخب مصر للشباب في بطولة العالم

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد القائمة النهائية لمنتخب مصر للشباب تحت 19 عاما للمشاركة في بطولة العالم.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

وضمت القائمة النهائية 19 لاعبا، تحت قيادة المدير الفني الإسباني فيرناندو باربيتو، الذي تولى المهمة بدلا من طارق محروس الذي تعرض لوعكة صحية منذ أيام.

وشهدت القائمة ضم 2 من اللاعبين مواليد 2008 وهما الثنائي عبد الملك محمود السيد حارس المرمى ويوسف عمرو الظهير الأيمن.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراس المرمی: (یوسف عبدالهادي - عمر فتحي - عبد الملك محمود السيد)

جناح أيسر: (عمر مصطفى بركة - حازم الصباغ)

ظهير أيسر: (أحمد حلمي مصبح - عادل أحمد سعد - يحيى الكردي)

صانع الألعاب: (يوسف عبدالغني - حمزة وليد المرسي)

ظهير أيمن: (محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - كريم حمدي السيد)

جناح أيمن: (زیاد أحمد عواد - عبد الرحمن أشرف رشاد)

الدائرة: (حمد أحمد إسماعيل - حسين محمد - على مدبولي)

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة من النسخة الحالية ببطولة العالم للناشئين رفقة كل من اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

ويأتي جدول مباريات منتخب مصر للناشئين كالآتي:

مصر × كوريا الجنوبية - الأربعاء 6 أغسطس - 7:30 مساء

مصر × البحرين - الخميس 7 أغسطس - 7:30 مساء

مصر × اليابان - السبت 9 أغسطس - 7:30 مساء

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت".

وسبق وأن حقق منتخب مصر لقب بطولة العالم للناشئين في 2019.

وحصد منتخب مصر للناشئين المركز الرابع في النسخة الأخيرة والتي أقيمت بكرواتيا في 2023.