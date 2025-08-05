كرة يد - ثنائي من مواليد 2008 ضمن قائمة منتخب مصر للشباب في بطولة العالم

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 17:32

كتب : محمد سمير

منتخب مصر للشباب تحت 19 عاما - كرة يد

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد القائمة النهائية لمنتخب مصر للشباب تحت 19 عاما للمشاركة في بطولة العالم.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم.

وضمت القائمة النهائية 19 لاعبا، تحت قيادة المدير الفني الإسباني فيرناندو باربيتو، الذي تولى المهمة بدلا من طارق محروس الذي تعرض لوعكة صحية منذ أيام.

أخبار متعلقة:
كرة يد - بسبب الظروف الصحية.. مدرب المنتخب الأول يقود مران الناشئين كرة يد - بينهم عبد الغني.. الاتحاد الدولي يسلط الضوء على 8 مواهب في بطولة العالم للناشئين كرة يد.. خبر في الجول – الزمالك يتفق مع الثلاثي الأحمر ويسري وبكار على التجديد كرة يد - أزمة صحية لمدرب منتخب الناشئين.. واجتماع طاريء للاتحاد لدراسة البدائل

وشهدت القائمة ضم 2 من اللاعبين مواليد 2008 وهما الثنائي عبد الملك محمود السيد حارس المرمى ويوسف عمرو الظهير الأيمن.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراس المرمی: (یوسف عبدالهادي - عمر فتحي - عبد الملك محمود السيد)

جناح أيسر: (عمر مصطفى بركة - حازم الصباغ)

ظهير أيسر: (أحمد حلمي مصبح - عادل أحمد سعد - يحيى الكردي)

صانع الألعاب: (يوسف عبدالغني - حمزة وليد المرسي)

ظهير أيمن: (محمد عدلان - يوسف عمرو - سيف الدين جلال - كريم حمدي السيد)

جناح أيمن: (زیاد أحمد عواد - عبد الرحمن أشرف رشاد)

الدائرة: (حمد أحمد إسماعيل - حسين محمد - على مدبولي)

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة من النسخة الحالية ببطولة العالم للناشئين رفقة كل من اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين.

ويأتي جدول مباريات منتخب مصر للناشئين كالآتي:

مصر × كوريا الجنوبية - الأربعاء 6 أغسطس - 7:30 مساء

مصر × البحرين - الخميس 7 أغسطس - 7:30 مساء

مصر × اليابان - السبت 9 أغسطس - 7:30 مساء

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد للناشئين

المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.

المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.

المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.

المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.

المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.

المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.

المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.

المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت".

وسبق وأن حقق منتخب مصر لقب بطولة العالم للناشئين في 2019.

وحصد منتخب مصر للناشئين المركز الرابع في النسخة الأخيرة والتي أقيمت بكرواتيا في 2023.

كرة يد منتخب مصر للشباب شباب شباب مصر
نرشح لكم
كرة يد - تعديل موعد مباراة ناشئين مصر الافتتاحية ضد كوريا الجنوبية كرة يد - بينهم عبد الغني.. الاتحاد الدولي يسلط الضوء على 8 مواهب في بطولة العالم للناشئين كرة يد - بسبب الظروف الصحية.. مدرب المنتخب الأول يقود مران الناشئين كرة يد.. خبر في الجول – الزمالك يتفق مع الثلاثي الأحمر ويسري وبكار على التجديد كرة يد - أزمة صحية لمدرب منتخب الناشئين.. واجتماع طاريء للاتحاد لدراسة البدائل كرة يد - بوينتي جينيل الإسباني يتعاقد مع يوسف عبد الغني كرة يد - "الملكي وبس".. الزمالك يعلن ضم محمد عدلان ديفيد ديفيز: سعيد بالعودة للأهلي.. وهذه رسالتي للجماهير
أخر الأخبار
ذا أثلتيك: لايبزيج يفاوض ليفربول لضم إليوت 4 دقيقة | ميركاتو
مصدر في الصفاقسي التونسي لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع حمزة المثلوثي 7 دقيقة | الوطن العربي
بيان - وزارة الرياضة تعلن حل أزمة تقنية الفيديو وانطلاق الدوري في موعده 14 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن إنهاء تعاقده مع تيدي أوكو بعد اتفاق يضمن الحقوق الأدبية والمادية 21 دقيقة | الدوري المصري
السولية: سيراميكا سينافس بقوة في كل البطولات.. وهدفنا الفوز على الزمالك 58 دقيقة | الدوري المصري
الاتفاق يضم كالفو مدافع هاتاي سبور ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - أحمد سمير يتوصل لاتفاق بالانضمام إلى سيراميكا كليوباترا ساعة | ميركاتو
"انضم لقائمة البرازيليين".. تشيلسي يعلن وصول إستيفاو ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 2 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 3 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت 4 آدم وطني لـ في الجول: سنجلب عرضين من السعودية وفرنسا خلال أيام لـ إمام عاشور
/articles/510626/كرة-يد-ثنائي-من-مواليد-2008-ضمن-قائمة-منتخب-مصر-للشباب-في-بطولة-العالم