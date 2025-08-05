"اختار التاريخ والجمهور".. الزمالك يعلن ضم عدي الدباغ

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 17:53

كتب : إبراهيم رمضان

عدي الدباغ - الزمالك

أعلن نادي الزمالك التعاقد مع الفلسطيني عدي الدباغ لاعب شارلروا البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف نادي الزمالك عن توقيع عدي الدباغ مع الزمالك لمدة 4 مواسم مقبلة.

ونشر حساب نادي الزمالك الإعلان عن الصفقة تحت عنوان "اختار التاريخ.. اختار الجمهور، ما بين الكل.. شاف الزمالك كبيرهم"

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وذكر FilGoal.com في وقت سابق أن الصفقة ستكلف الزمالك 350 ألف دولار في ظل أن عقد اللاعب مع الفريق البلجيكي سينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وسبق أن ارتبط اسم الدباغ الموسم الماضي بالانتقال لصفوف الأبيض لكن لم تتم آنذاك.

صاحب الـ 26 عاما شارك خلال الموسم الماضي مع شارلروا وأبردين في 31 مباراة وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفا.

ومع منتخب فلسطين لعب الدباغ 45 مباراة وسجل 16 هدفا وصنع 5 آخرين.

ويعد الدباغ أول لاعب فلسطيني يسجل في المسابقات الأوروبية وكذلك هو هداف منتخب فلسطين التاريخي برصيد 17 هدفا.

كما يعد أول فلسطيني يتوج بلقب في أوروبا بعدما ساهم في تتويج أبردين بلقب كأس اسكتلندا الموسم الماضي.

ويقود البلجيكي يانيك فيريرا تدريب الزمالك خلال الموسم المقبل.

وضم الزمالك حتى الآن كل من المهدي سليمان وشيكو بانزا وعمرو ناصر وأحمد شريف وأحمد ربيع ومحمد إسماعيل وعبد الحميد معالي وآدم كايد.

عدي الدباغ ميركاتو الزمالك شارلروا
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