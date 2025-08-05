تليجراف: بشكتاش يتفق مع ليستر على ضم نديدي

توصل نادي بشكتاش التركي إلى اتفاق مع نظيره ليستر سيتي للتعاقد مع ويلفريد نديدي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "تليجراف" فإن بشكتاش اتفق مع ليستر على دفع 9 ملايين جنيه إسترليني للحصول على خدمات لاعب الوسط.

وينتهي عقد نديدي في صيف 2027.

وحسب موقع Give Me Sport في وقت سابق فإن يوفنتوس ومانشستر يونايتد أبرز المتصارعين للتعاقد مع اللاعب النيجيري.

وأفاد الموقع أن أيضا ريال بيتيس وإيفرتون يسعيان لضم لاعب الوسط.

وكشف الموقع أن هبوط ليستر سيتي إلى دوري تشامبيونشيب نتج عنه شرط جزائي يبلغ 10.5 مليون يورو وهو ما يغري الأندية للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما.

وانضم نديدي إلى ليستر سيتي في صيف 2017 مقابل 17 مليون يورو.

وإجمالا لعب نديدي 303 مباراة رفقة ليستر وتمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة 22 آخرين.

وتوج ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي 2021، والدرع الخيرية موسم 2021-2022.

وأنهى ليستر سيتي موسمه المنقضي في المركز الـ18 برصيد 25 نقطة تحت قيادة الهولندي رود فان نيستلروي.

وهبط ليستر رفقة إبسويتش تاون وساوثامبتون.