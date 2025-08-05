مصدر من الأهلي لـ في الجول: كولومبوس لم يسدد مستحقات صفقة أبو علي.. واحتمالية استمراره قائمة

كشف مصدر من الأهلي عن تطور جديد في صفقة انتقال وسام أبو علي مهاجم الفريق على كولومبوس كرو الأمريكي.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com : "كولومبوس كرو لم يسدد الدفعات المالية في صفقة انتقال وسام أبو علي".

وأضاف "التعاقد تم من خلال رابطة الدوري الأمريكي، التي أبلغتنا أن كولومبوس لم يستكمل إجراءات الصفقة حتى الآن بما فيها التحويلات المالية".

وأتم "لم نرفع اسم اللاعب من القائمة حتى الآن وسننتظر حتى غلق باب الانتقالات الصيفية إذ لم يقم النادي الأمريكي بدفع المستحقات المتفق عليها سيستمر اللاعب ضمن صفوف الفريق".

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وانتقل وسام إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، و10% من نسبة إعادة بيع اللاعب.

وحقق الفريق لقب الدوري الأمريكي 3 مرات من قبل آخرها في 2023، ولقب كأس أمريكا مرة وحيدة.

ويعد كولومبوس كرو بطل لقب كأس الدوريات وهي البطولة التي تجمع فرق الدوري الأمريكي والمكسيكي معا.