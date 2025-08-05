مصدر من الأهلي لـ في الجول: كولومبوس لم يسدد مستحقات صفقة أبو علي.. واحتمالية استمراره قائمة

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 16:52

كتب : أحمد الخولي

احتفال وسام أبو علي بهدفه - الأهلي ضد بورتو

كشف مصدر من الأهلي عن تطور جديد في صفقة انتقال وسام أبو علي مهاجم الفريق على كولومبوس كرو الأمريكي.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com : "كولومبوس كرو لم يسدد الدفعات المالية في صفقة انتقال وسام أبو علي".

وأضاف "التعاقد تم من خلال رابطة الدوري الأمريكي، التي أبلغتنا أن كولومبوس لم يستكمل إجراءات الصفقة حتى الآن بما فيها التحويلات المالية".

أخبار متعلقة:
آدم وطني لـ في الجول: لا يوجد أزمة في تسجيل وسام مع كولومبوس.. وأخبار إعارته غير صحيحة ارتبط اسمه بـ الأهلي.. أسد الحملاوي أول لاعب فلسطيني يسجل هاتريك في بطولة أوروبية "أحببت كل لحظة من حياتي كلاعب في النادي".. وسام أبو علي يودع الأهلي برسالة مؤثرة مدير كولومبوس: كنت غاضبا من هاتريك وسام ضد بورتو.. والأهلي نادي عملاق

وأتم "لم نرفع اسم اللاعب من القائمة حتى الآن وسننتظر حتى غلق باب الانتقالات الصيفية إذ لم يقم النادي الأمريكي بدفع المستحقات المتفق عليها سيستمر اللاعب ضمن صفوف الفريق".

وأعلن كولومبوس كرو ضم الدولي الفلسطيني بعقد يمتد حتى 2027 مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وانتقل وسام إلى النادي الأمريكي مقابل 7.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مليون دولار كحوافز، و10% من نسبة إعادة بيع اللاعب.

وحقق الفريق لقب الدوري الأمريكي 3 مرات من قبل آخرها في 2023، ولقب كأس أمريكا مرة وحيدة.

ويعد كولومبوس كرو بطل لقب كأس الدوريات وهي البطولة التي تجمع فرق الدوري الأمريكي والمكسيكي معا.

وسام ابو علي الأهلي
نرشح لكم
خبر في الجول - سموحة يضم أحمد عوض من فاركو خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه بضم محمود جاد لمدة 5 مواسم خبر في الجول - قبل ساعات من غلق القيد.. البنك الأهلي يفاوض الزمالك لضم الزناري "اختار التاريخ والجمهور".. الزمالك يعلن ضم عدي الدباغ خبر في الجول - منتظرا رحيل الجفالي.. مفاوضات متقدمة من الزمالك مع يان ماتيوس "تذكروا هذا الاسم جيدا".. غزل المحلة يضم ويليامز صنداي مصدر من الزمالك لـ في الجول: ننتظر رد بتروجت بشأن حامد حمدان الصفقة 12.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع أبو بكر ليادي
أخر الأخبار
خبر في الجول - سموحة يضم أحمد عوض من فاركو 10 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: 5 لاعبين مرشحين للرحيل عن الهلال السعودي 24 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - بيراميدز يتمم اتفاقه بضم محمود جاد لمدة 5 مواسم 30 دقيقة | ميركاتو
قيد جارسيا متوقف.. تصاعد أزمة برشلونة وتير شتيجن 35 دقيقة | الدوري الإسباني
Gaming – الآن بإمكانك اختبار EA FC 26 قبل صدورها 38 دقيقة | Gamers
صحيفة الرياضية: الاقتراب من إيقاف الهلال عن المشاركة في السوبر المقبل.. وغرامة مالية 39 دقيقة | سعودي في الجول
خبر في الجول - قبل ساعات من غلق القيد.. البنك الأهلي يفاوض الزمالك لضم الزناري 59 دقيقة | ميركاتو
"اختار التاريخ والجمهور".. الزمالك يعلن ضم عدي الدباغ ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 3 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 4 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت
/articles/510623/مصدر-من-الأهلي-لـ-في-الجول-كولومبوس-لم-يسدد-مستحقات-صفقة-أبو-علي-واحتمالية-استمراره-قائمة