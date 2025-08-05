"تذكروا هذا الاسم جيدا".. غزل المحلة يضم ويليامز صنداي

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 16:37

كتب : FilGoal

ويليامز صنداي - غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة التعاقد مع النيجيري ويليامز صنداي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشار النادي إلى أن التعاقد يمتد لمدة 3 مواسم.

وتعاقد زعيم الفلاحين مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما قادما من نيجر تورنيدوس.

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وكتب الحساب الرسمي لغزل المحلة عبر فيسبوك في إعلان الصفقة "تذكروا هذا الاسم جيدا".

وشارك صنداي في الموسم الماضي في 17 مباراة وسجل 4 أهداف دون الصناعة.

ويعتبر الجناح الأيسر تاسع صفقات غزل المحلة الصيف الحالي.

تعاقدات المحلة

وصلت تعاقدات غزل المحلة حتى الآن إلى 9 صفقات بالتعاقد مع كل من رحيم شوماري وشي بوندي وأحمد عتمان ويوسف العزب ومحمد أرموشة ومصطفى أوفا وأحمد شوشة وأحمد العش وويليامز صنداي.

ويقود زعيم الفلاحين فنيا علاء عبد العال الذي تولى المهمة بدءا من الصيف الجاري.

وأنهى غزل المحلة منافسات الدوري المصري الممتاز في المركز الأخير الموسم الماضي، لكنه لم يهبط بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط.

ويليامز صنداي غزل المحلة ميركاتو نيجر تورنيدوس
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