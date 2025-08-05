مصدر من الزمالك لـ في الجول: ننتظر رد بتروجت بشأن حامد حمدان

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 16:30

كتب : FilGoal

إبراهيم عادل - حامد حمدان - بتروجت - بيراميدز

ينتظر نادي الزمالك ردا من بتروجت بشأن ضم الفلسطيني حامد حمدان قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في الدوري المصري في الـ 12 منتصف ليل غدا الأربعاء.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com : "الزمالك ينتظر رد بتروجت مساء اليوم بشأن التعاقد مع حامد حمدان بعد الجلسة التي عقدها حسين لبيب وجون إدوارد عقدا جلسة مع إدارة بتروجت يوم الأحد الماضي".

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وأضاف "الزمالك يفضل حسم الصفقة قبل غلق الانتقالات الصيفية بدلا من الانتظار للانتقالات الشتوية في يناير المقبل".

ويغيب الفلسطيني عن تدريبات الفريق البترولي بعد رفض انتقاله لصفوف الزمالك.

ويمتلك الدولي الفلسطيني مسيرة طويلة في الكرة المصرية بدءا من بيراميدز ثم الإنتاج الحربي وطنطا والجزيرة والمجد.

وانتقل حمدان في 2023 لبتروجت وساهم في عودة الفريق للدوري المصري بعد غياب دام 6 مواسم.

وخاض اللاعب البالغ 24 عاما 25 مباراة وسجل 2 وصنع 2.

ويشغل الدولي أكثر من مركز في خط الوسط كما سبق أن لعب كقلب دفاع.

وأصبح حمدان لاعبا دوليا لمنتخب فلسطين إذ ارتدى قميص الفدائي في 3 مباريات دولية خلال تصفيات كأس العالم 2026.

حامد حمدان بتروجت
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