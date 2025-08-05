ترك أوروبا.. أمانة بغداد يعلن ضم سفيان فيجولي

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 16:00

كتب : FilGoal

سفيان فيجولي الجزائر أمم إفريقيا

أعلن نادي أمانة بغداد التعاقد مع سفيان فيجولي لاعب كاراجومروك التركي السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يكشف النادي العراقي عن مدة التعاقد مع النجم الجزائري.

وأبرم النادي التعاقد في صفقة انتقال حر.

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ولم يمثل فيجولي أي ناد في الموسم الماضي بعدما رحل من كاراجومروك في يناير 2024.

وللمرة الأولى في مسيرة فيجولي أن يلعب خارج قارة أوروبا.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 35 عاما في موسم 2023-2024 في 27 مباراة مع كاراجومروك وسجل هدفين وصنع هدفا.

وحصل فيجولي على جائزة أفضل لاعب جزائري في عام 2012.

وكذلك حصد فيجولي جائزة اللاعب الأفضل في الدوري التركي لعام 2019 عندما كان لاعبا في جالاتاسراي.

وتوج لاعب الوسط مع منتخب بلاده بكأس أمم إفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر.

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