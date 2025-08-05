الصفقة 12.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع أبو بكر ليادي

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 15:58

كتب : عمرو نبيل

هدف أبو بكر ليادي - الزمالك - سموحة

أتم نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع النيجيري أبو بكر ليادي لاعب سموحة.

ويواصل الاتحاد تدعيم صفوفه تحضيرا لانطلاق الموسم الجديد.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق توجه سموحة للاستغناء عن لاعب الوسط، بناءً على توصية المدرب أحمد عبد العزيز.

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ليادي سينضم لزعيم الثغر للعب من جديد تحت قيادة أحمد سامي.

صاحب الـ 22 عاما شارك مع سموحة في 60 مباراة سجل هدفين وصنع 3 بجميع المسابقات.

وتحت قيادة أحمد سامي جاءت مساهمات ليادي التهديفية خلال 45 مباراة.

وبات ليادي الصفقة رقم 12 لنادي الاتحاد السكندري خلال هذا الصيف.

وتعاقد الاتحاد السكندري حتى الآن مع كل من جون إيبوكا ومحمد توني ومحمد متولي "كناريا" ومحمود عجيب ونور علاء وعبد الرحمن بودي ومحمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد محمود وإسحاق سافيور ومحمد سامي وفيفور أكيم وأبو بكر ليادي.

ويستهل الاتحاد الموسم بلقاء قوي ضد المصري يوم الجمعة 8 أغسطس.

الاتحاد السكندري احمد سامي
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