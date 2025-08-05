لمنافسة نيوكاسل.. ذا أثلتيك: مانشستر يونايتد يقدم عرضا لضم سيسكو

قدم نادي مانشستر يونايتد عرضا إلى نظيره لايبزج للتعاقد مع بنيامين سيسكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع "ذا أثلتيك" فإن عرض مانشستر يونايتد يبلغ 75 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كإضافات.

ويمتد تعاقد سيسكو مع لايبزج حتى صيف 2029.

وارتبط اسم الهداف السلوفيني بالانتقال لصفوف أرسنال في بداية الصيف الجاري لكن وجهة الفريق اللندني تحولت للسويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

صاحب الـ22 عاما لعب 45 مباراة الموسم المنقضي وسجل 21 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومنذ انضمامه قادما من سالزبورج النمساوي خاض 87 مباراة سجل 39 هدفا وصنع 8 وتوج بلقب السوبر الألماني 2024.

منافسة مع نيوكاسل

ينافس مانشستر يونايتد خصمه نيوكاسل من أجل التعاقد مع سيسكو.

وذكرت شبكة سكاي في وقت سابق أن نيوكاسل رفع عرضه لضم سيسكو إلى 90 مليون يورو بواقع 80 مليون + 10 ملايين يورو كحوافز إضافية.

وبذلك فإن العرض الذي قدمه مانشستر يونايتد يعتبر أقل من نيوكاسل.

ويعتمد مانشستر يونايتد على رغبة اللاعب وإقناعه بالانضمام إلى يونايتد.