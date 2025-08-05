الصفقة 11.. الاتحاد يتعاقد مع فيفور أكيم

أتم نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع النيجيري فيفور أكيم.

وانضم أكيم إلى الاتحاد قادما من سيراميكا كليوباترا.

وأعلن الاتحاد تعاقده رسميا مع فيفور أكيم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وبدأ أكيم مسيرته مع بلدية المحلة وانتقل منه إلى سيراميكا كليوباترا.

وأعير أكيم من سيراميكا إلى الجونة ثم عاد بنهاية الموسم المنصرم قبل أن يخرج معارا مجددا إلى الاتحاد.

وبات أكيم الصفقة رقم 11 لنادي الاتحاد السكندري خلال هذا الصيف.

وتعاقد الاتحاد السكندري حتى الآن مع كل من جون إيبوكا ومحمد توني ومحمد متولي "كناريا" ومحمود عجيب ونور علاء وعبد الرحمن بودي ومحمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد محمود وإسحاق سافيور ومحمد سامي.