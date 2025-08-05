الصفقة 11.. الاتحاد يتعاقد مع فيفور أكيم

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 15:08

كتب : عمرو نبيل

هدف واحتفال فيفور أكيم لاعب بلدية المحلة ضد فاركو

أتم نادي الاتحاد السكندري إجراءات التعاقد مع النيجيري فيفور أكيم.

وانضم أكيم إلى الاتحاد قادما من سيراميكا كليوباترا.

وأعلن الاتحاد تعاقده رسميا مع فيفور أكيم لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

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قد تكون صورة ‏‏‏شخصين‏، و‏أشخاص كرة القدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏ALITTIHAD ባለ 리 اة الرسمي/ لنادي السكندري JB الإعارة فيفور الاتحاد السكندري لمدة موسم أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة الأستاذ محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادى التعاقد النيجير فيفور أكيم الذى يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر كذلك الوسط المهاجم قادما من نادي سيد اميكا كليوباترا لمدة موسم رياضى واحد على سبيل الإعارة وقد جاء إتعام هذا التعاقد بناء على الرؤية الضنية للجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد سامي والذى أشاد يإمكانات فيفور أكيم مؤكدا أن انضصامه يُمثل إضافة فنية ممیزه لزعيم الثغر في الموسم القادم كل التوفيق الأمنيات الطيبة للاعبنا فيفور أكيم مع زعيم الشغر ണാാഞോലണലെണലാണലെണണെ‏'‏‏

وبدأ أكيم مسيرته مع بلدية المحلة وانتقل منه إلى سيراميكا كليوباترا.

وأعير أكيم من سيراميكا إلى الجونة ثم عاد بنهاية الموسم المنصرم قبل أن يخرج معارا مجددا إلى الاتحاد.

وبات أكيم الصفقة رقم 11 لنادي الاتحاد السكندري خلال هذا الصيف.

وتعاقد الاتحاد السكندري حتى الآن مع كل من جون إيبوكا ومحمد توني ومحمد متولي "كناريا" ومحمود عجيب ونور علاء وعبد الرحمن بودي ومحمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد محمود وإسحاق سافيور ومحمد سامي.

الاتحاد فيفور أكيم
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