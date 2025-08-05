"من سحر البقلاوة إلى طعم الكاساتا".. المصري يتعاقد مع بونور موجيشا

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 14:48

كتب : عمرو نبيل

بونور موجيشا - المصري

أتم النادي المصري إجراءات التعاقد مع الرواندي بونور موجيشا لاعب الملعب التونسي.

ويواصل المصري تدعيم صفوفه قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب المصري عبر حسابه على فيسبوك: "من سحر البقلاوة إلى طعم الكاساتا، بونور موغيشيا يرتدي ألوان النسور الخضر".

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وكان مصدر مقرب من اللاعب قال في وقت سابق لـ FilGoal.com : "المصري قدم عرضا لنادي الملعب التونسي للتعاقد مع بونور موجيشا".

وأضاف " نبيل الكوكي مدرب المصري هو من طلب التعاقد مع موجيشا، واللاعب منفتح على خوض تجربة جديدة".

موجيشا صاحب الـ25 عاما يجيد اللعب في وسط الملعب.

وسبق لـ موجيشا اللعب في أهلي طرابلس الليبي ومستقبل المرسى التونسي.

ويلعب موجيشا مع الملعب التونسي منذ صيف 2024.

وخاض اللاعب الدولي الرواندي 7 مباريات دولية مع منتخب رواندا.

المصري الملعب التونسي
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