ريال مدريد المستفيد.. تقرير: نابولي يقترب من ضم جوتيريز لاعب جيرونا

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 14:44

كتب : FilGoal

ميجيل جوتيريز - جيرونا

يقترب نادي نابولي من التعاقد مع ميجيل جوتيريز لاعب جيرونا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي تعاقد جوتيريز مع جيرونا في 2027.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية فإن نابولي اقترب من التوصل لاتفاق مع النادي الإسباني لضم جوتيريز مقابل 18 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
سكاي: نابولي يقترب من الاتفاق مع يوفنتوس على ضم ميريتي نابولي يعلن استعارة فانيا سافيتش مع إلزامية الشراء.. والمقابل أعلى من شرطه الجزائي تقرير: نابولي يفعل الشرط الجزائي في عقد فانيا سافيتش لضمه من تورينو تقريبر: لوكمان يرد على عرض نابولي.. وتحرك جديد من إنتر

وأفادت الصحيفة أن ريال مدريد سيستفيد بالحصول على نسبة 50% من المبلغ بسبب بند إعادة البيع.

وانتقل الظهير الأيسر إلى جيرونا قادما من ريال مدريد في صيف 2022 مقابل 4 ملايين يورو بالإضافة إلى حصول الملكي على 50% من نسبة إعادة البيع.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 36 مباراة خلال الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع 6 أهداف.

وإجمالا خاض اللاعب الإسباني مع جيرونا في 112 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 19 آخرين.

تعاقدات نابولي

وتمكن نابولي من التعاقد مع كيفن دي بروين قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ولوكا ماريانوتشي من إمبولي بـ 9 ملايين يورو وسام بيوكيما من بولونيا مقابل 30 مليون يورو واستعار فانيا ميلينكوفيتش سافيتش من تورينو مع أحقية الشراء.

ورحل عن نابولي كل من ناتان إلى ريال بيتيس بـ 9 ملايين وإليا كابريلي وجيانلوكا جايتانو إلى كالياري بـ 8 و6 ملايين يورو بالترتيب.

وانتقل رافا مارين إلى فياريال معارا مقابل مليون يورو.

ويقود أنطونيو كونتي تدريب نابولي للموسم الثاني على التوالي وتوج ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي.

ميجيل جوتيريز جيرونا ميركاتو نابولي
نرشح لكم
"تذكروا هذا الاسم جيدا".. غزل المحلة يضم ويليامز صنداي مصدر من الزمالك لـ في الجول: ننتظر رد بتروجت بشأن حامد حمدان ترك أوروبا.. أمانة بغداد يعلن ضم سفيان فيجولي الصفقة 12.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع أبو بكر ليادي لمنافسة نيوكاسل.. ذا أثلتيك: مانشستر يونايتد يقدم عرضا لضم سيسكو رومانو: وست هام يتوصل لاتفاق مع بوتافوجو على ضم جون فيكتور الصفقة 11.. الاتحاد يتعاقد مع فيفور أكيم "من سحر البقلاوة إلى طعم الكاساتا".. المصري يتعاقد مع بونور موجيشا
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: كولومبوس كرو لم يسدد مستحقات صفقة أبو علي.. ومهلة لنهاية القيد دقيقة | الدوري المصري
"تذكروا هذا الاسم جيدا".. غزل المحلة يضم ويليامز صنداي 17 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الزمالك لـ في الجول: ننتظر رد بتروجت بشأن حامد حمدان 24 دقيقة | الدوري المصري
ترك أوروبا.. أمانة بغداد يعلن ضم سفيان فيجولي 54 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة 12.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع أبو بكر ليادي 55 دقيقة | الدوري المصري
لمنافسة نيوكاسل.. ذا أثلتيك: مانشستر يونايتد يقدم عرضا لضم سيسكو ساعة | ميركاتو
رومانو: وست هام يتوصل لاتفاق مع بوتافوجو على ضم جون فيكتور ساعة | ميركاتو
الصفقة 11.. الاتحاد يتعاقد مع فيفور أكيم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 3 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 4 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت
/articles/510614/ريال-مدريد-المستفيد-تقرير-نابولي-يقترب-من-ضم-جوتيريز-لاعب-جيرونا