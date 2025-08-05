ريال مدريد المستفيد.. تقرير: نابولي يقترب من ضم جوتيريز لاعب جيرونا

يقترب نادي نابولي من التعاقد مع ميجيل جوتيريز لاعب جيرونا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي تعاقد جوتيريز مع جيرونا في 2027.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية فإن نابولي اقترب من التوصل لاتفاق مع النادي الإسباني لضم جوتيريز مقابل 18 مليون يورو.

وأفادت الصحيفة أن ريال مدريد سيستفيد بالحصول على نسبة 50% من المبلغ بسبب بند إعادة البيع.

وانتقل الظهير الأيسر إلى جيرونا قادما من ريال مدريد في صيف 2022 مقابل 4 ملايين يورو بالإضافة إلى حصول الملكي على 50% من نسبة إعادة البيع.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 36 مباراة خلال الموسم الماضي وسجل هدفين وصنع 6 أهداف.

وإجمالا خاض اللاعب الإسباني مع جيرونا في 112 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 19 آخرين.

تعاقدات نابولي

وتمكن نابولي من التعاقد مع كيفن دي بروين قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ولوكا ماريانوتشي من إمبولي بـ 9 ملايين يورو وسام بيوكيما من بولونيا مقابل 30 مليون يورو واستعار فانيا ميلينكوفيتش سافيتش من تورينو مع أحقية الشراء.

ورحل عن نابولي كل من ناتان إلى ريال بيتيس بـ 9 ملايين وإليا كابريلي وجيانلوكا جايتانو إلى كالياري بـ 8 و6 ملايين يورو بالترتيب.

وانتقل رافا مارين إلى فياريال معارا مقابل مليون يورو.

ويقود أنطونيو كونتي تدريب نابولي للموسم الثاني على التوالي وتوج ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي.