خبر في الجول - اجتماع بين مسؤولي الأهلي ووكيل رضا سليم لحسم مصيره

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 14:40

كتب : أحمد الخولي

جلسة تصوير الأهلي لكأس إنتركونتيننتال - رضا سليم

يعقد مسؤولي النادي الأهلي في الوقت الحالي اجتماع مع كريم بلق وكيل المغربي رضا سليم محترف الفريق.

رضا سليم

النادي : الأهلي

وارتبط رضا سليم بالعودة للجيش الملكي أو الانتقال للدوري القطري خلال الأيام الماضية.

وحسبما علم فإن هناك اجتماع بين مسؤولي الأهلي وكريم بلق وكيل رضا سليم.

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اللاعب يملك عروض قطرية ومغربية وإماراتية، ومن المنتظر حسم مصيره خلال ساعات.

وحسبما علم FilGoal.com سابقا فإن الأهلي وقّع عقودا مع رضا سليم لضمان حقوقه في ظل عدم قيده في قائمة الموسم الجديد حتى الآن.

وعلم FilGoal.com أيضا أن المغربي اكتمل شفائه وشبه جاهز للعودة للأهلي.

ويمتلك الأهلي بالفعل 5 لاعبين أجانب في قائمته وهم: أشرف داري – أليو ديانج -محمد علي بن رمضان – أشرف بنشرقي – نيتس جراديشار.

رضا سليم انضم لصفوف الأهلي قادما من الجيش الملكي في صيف 2023.

وتعرض الجناح المغربي للإصابة في الركبة وخرج من قائمة الأهلي في يناير الماضي بسبب الإصابة، لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2027.

رضا سليم لعب 44 مباراة مع الأهلي وسجل 5 أهداف وصنع 3.

الأهلي رضا سليم
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