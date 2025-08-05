سكاي: ميلان يقدم عرضا جديدا لـ يانج بويز لضم أثيكامي

تقدم ميلان بعرض جديد إلى نظيره يانج بويز للتعاقد مع زاكاري أثيكامي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن ميلان قدم عرضا جديدا ليانج بويز لضم أثيكامي مقابل 8 ملايين يورو.

وكان النادي السويسري قد رفض العرض الأول البالغ 7 ملايين يورو وطلب 10 ملايين يورو.

وينتهي تعاقد أثيكامي مع يانج بويز في 2029.

ويلعب الظهير الأيمن مع يانج بويز منذ شتاء 2024.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 20 عاما 43 مباراة رفقة فريق في الموسم الماضي وسجل هدفا وصنع 3 آخرين.

وانطلق الدوري السويسري وخاض أثيكامي مباراتين ولم يسجل أو يصنع.

تعاقدات ميلان

أتم ميلان عدة صفقات خلال الصيف الجاري ويبقى أبرزهم لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد السابق في صفقة انتقال حر.

وكذلك تعاقد ميلان مع برفيس إستوبينيان قادما من برايتون مقابل 17 مليون يورو.

وانضم صامويل ريتشي من تورينو إلى الروسونيري مقابل 23 مليون يورو.

وتعاقد ميلان مع بييترو تيراتشانو في صفقة انتقال حر من فيورنتينا.