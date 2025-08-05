رومانو: فياريال يستكمل إجراءات ضم بارتي بعد الإفراج عنه

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 14:09

كتب : FilGoal

توماس بارتي

يستعد نادي فياريال لاستكمال إجراءات التعاقد مع توماس بارتي لاعب أرسنال السابق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد الإفراج عنه.

وانتهى تعاقد بارتي مع أرسنال بنهاية الموسم الماضي.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة "سكاي سبورتس" فإن فياريال سيستكمل إجراءات ضم اللاعب الغاني.

أخبار متعلقة:
الإفراج عن بارتي بكفالة بعد اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي أثليتك: توماس بارتي إلى فياريال للاغتصاب والاعتداء الجنسي.. توجيه 6 تهم لـ توماس بارتي رومانو: توماس بارتي سيرحل عن أرسنال بنهاية الشهر

وخضع بارتي للكشف الطبي مع النادي الإسباني قبل إتمام الصفقة.

ومن المنتظر أن يوقع البالغ من العمر 32 عامًا على عقد يربطه بفياريال لمدة عامين.

وقررت محكمة ويستمنستر الجزئية الإفراج عن بارتي بكفالة.

وامتثل اللاعب الغاني أمام المحكمة اليوم الثلاثاء بعد اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" في وقت سابق فإن وقائع الاتهامات حدثت بين 2021 و2022 حسبما جاء في ملفات الشرطة.

وتتضمن التهم 3 سيدات مختلفات، حيث حاول اغتصاب سيدة واحدة مرتين، وسيدة أخرى حاول اغتصابها 3 مرات، وأخرى حاول الاعتداء عليها جنسيا.

ونفى لاعب الوسط الغاني كل التهم وفقا لمحاميه في تصريح لبي بي سي: " ينفي توماس بارتي جميع التهم الموجهة إليه ونرحب بفرصة تبرئة اسمه".

وبدأ التحقيق في الأمر في فبراير 2022 ولم يُكشف حينها عن الاسم.

وانضم بارتي لصفوف أرسنال في 2020 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني قادما من أتليتكو مدريد.

وشارك بقميص الجنرز في 130 مباراة سجل خلالها 9 أهداف.

كما خاض أكثر من 50 مباراة بقميص منتخب غانا جاء آخرها في مارس الماضي خلال تصفيات كأس العالم 2026.

توماس بارتي أرسنال فياريال ميركاتو
نرشح لكم
"تذكروا هذا الاسم جيدا".. غزل المحلة يضم ويليامز صنداي مصدر من الزمالك لـ في الجول: ننتظر رد بتروجت بشأن حامد حمدان ترك أوروبا.. أمانة بغداد يعلن ضم سفيان فيجولي الصفقة 12.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع أبو بكر ليادي لمنافسة نيوكاسل.. ذا أثلتيك: مانشستر يونايتد يقدم عرضا لضم سيسكو رومانو: وست هام يتوصل لاتفاق مع بوتافوجو على ضم جون فيكتور الصفقة 11.. الاتحاد يتعاقد مع فيفور أكيم "من سحر البقلاوة إلى طعم الكاساتا".. المصري يتعاقد مع بونور موجيشا
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي لـ في الجول: كولومبوس كرو لم يسدد مستحقات صفقة أبو علي.. ومهلة لنهاية القيد دقيقة | الدوري المصري
"تذكروا هذا الاسم جيدا".. غزل المحلة يضم ويليامز صنداي 17 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الزمالك لـ في الجول: ننتظر رد بتروجت بشأن حامد حمدان 24 دقيقة | الدوري المصري
ترك أوروبا.. أمانة بغداد يعلن ضم سفيان فيجولي 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
الصفقة 12.. الاتحاد السكندري يتعاقد مع أبو بكر ليادي 55 دقيقة | الدوري المصري
لمنافسة نيوكاسل.. ذا أثلتيك: مانشستر يونايتد يقدم عرضا لضم سيسكو ساعة | ميركاتو
رومانو: وست هام يتوصل لاتفاق مع بوتافوجو على ضم جون فيكتور ساعة | ميركاتو
الصفقة 11.. الاتحاد يتعاقد مع فيفور أكيم ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 3 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 4 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت
/articles/510611/رومانو-فياريال-يستكمل-إجراءات-ضم-بارتي-بعد-الإفراج-عنه