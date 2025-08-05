الإفراج عن بارتي بكفالة بعد اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي

قررت محكمة ويستمنستر الجزئية الإفراج عن توماس بارتي لاعب أرسنال السابق بكفالة.

توماس بارتي النادي : لاعب حر

وامتثل اللاعب الغاني أمام المحكمة اليوم الثلاثاء بعد اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وانتهى تعاقد بارتي مع أرسنال بنهاية الموسم الماضي.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" في وقت سابق فإن وقائع الاتهامات حدثت بين 2021 و2022 حسبما جاء في ملفات الشرطة.

وتتضمن التهم 3 سيدات مختلفات، حيث حاول اغتصاب سيدة واحدة مرتين، وسيدة أخرى حاول اغتصابها 3 مرات، وأخرى حاول الاعتداء عليها جنسيا.

ونفى لاعب الوسط الغاني كل التهم وفقا لمحاميه في تصريح لبي بي سي: " ينفي توماس بارتي جميع التهم الموجهة إليه ونرحب بفرصة تبرئة اسمه".

وبدأ التحقيق في الأمر في فبراير 2022 ولم يُكشف حينها عن الاسم.

وانضم بارتي لصفوف أرسنال في 2020 مقابل 45 مليون جنيه إسترليني قادما من أتليتكو مدريد.

وشارك بقميص الجنرز في 130 مباراة سجل خلالها 9 أهداف.

كما خاض أكثر من 50 مباراة بقميص منتخب غانا جاء آخرها في مارس الماضي خلال تصفيات كأس العالم 2026.