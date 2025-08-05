ثنائية نيمار في جوفينتود تبعد سانتوس عن مراكز الهبوط

فاز فريق سانتوس على منافسه جوفينتود بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 18 ضمن منافسات الدوري البرازيلي.

وسجل أهداف سانتوس كل من نيمار (2) وألفارو باريال، بينما أحرز ويلكر أنجل هدف جوفينتود الوحيد.

وشارك نيمار في المباراة بشكل كامل وحصل على جائزة رجل المباراة.

وتمكن نيمار من تسجيل هدفين للمرة الأولى على مستوى الأندية منذ أغسطس 2022.

وافتتح نيمار التسجيل لسانتوس في الدقيقة 37.

وضاعف باريال النتيجة في الدقيقة 40.

وتعادل أنجل لجوفينتود في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع للشوط الأول.

وقتل نيمار آمال جوفينتود في الدقيقة 80 من ركلة جزاء.

وقاد نيمار فريقه للهروب من مراكز الهبوط في الدوري البرازيلي.

وارتفع رصيد سانتوس للنقطة 18 بهذا الفوز في المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري البرازيلي.

بينما تجمد رصيد جوفينتود عند النقطة 11 في المركز الـ 19 أي قبل الأخير.

ويهبط 4 فرق في بطولة الدوري بشكل مباشر إلى الدرجة الثانية.

وينتهي عقد نيمار مع الفريق البرازيلي ديسمبر القادم.

وانضم نيمار لصفوف سانتوس في صفقة انتقال حر خلال شهر يناير الماضي بعد رحيله من الهلال السعودي.