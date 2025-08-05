رومانو: ديوسبري هال يجري الفحوصات الطبية للانضمام لـ إيفرتون

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 13:02

كتب : FilGoal

كيرنان ديوسبري هال

يستعد كيرنان ديوسبري هال لاعب تشيلسي لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن ديوسبري هال سيجري الفحوصات الطبية الأربعاء المقبل.

وذكر رومانو من قبل أن إيفرتون اتفق مع تشيلسي على ضم اللاعب الإنجليزي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني.

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وأفاد رومانو أن المكافآت تتراح بين 3-4 ملايين جنيه إسترليني.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عاما في 2029 مع إمكانية تمديده لمدة عام من قبل النادي.

رؤية لم تنجح

تعاقد تشيلسي مع ديوسبري هال قادما من ليستر سيتي في الصيف الماضي مقابل 35 مليون يورو.

وكانت الصفقة بناء على رؤية من إنزو ماريسكا المدير الفني للفريق الإنجليزي، إذ دربه من قبل في فريق ليستر.

وتمكن ديوسبري هال من مساعدة المدرب الإيطالي في الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

لكن في النهاية لم يتمكن ديوسبري هال من تقديم نفس النجاحات في تشيلسي مثل فترته في ليستر رفقة ماريسكا.

وشارك لاعب الوسط في 36 مباراة تحت قيادة ماريسكا في الموسم الماضي وسجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

إيفرتون يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم كيرنان ديوسبري هال مقابل 25 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 3-4 ملايين جنيه إسترليني إضافات

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