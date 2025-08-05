تصفيات كأس العالم - استاد القاهرة يستضيف مباراة مصر ضد إثيوبيا

يستضيف استاد القاهرة مباراة منتخب مصر ضد منافسه إثيوبيا في المباراة التي ستجمعهما في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشفت الصفحة الرسمية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي عن الأمر بشكل رسمي.

وتقرر إقامة مباراة منتخب مصر مع إثيوبيا في القاهرة يوم 5 سبتمبر المقبل.

ومن المرجح خوض 4 أو 5 جولات من بطولة الدوري قبل انطلاق المعسكر.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 2 سبتمبر على أن تنتهي يوم 10.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

ويتبقى 4 جولات في تصفيات كأس العالم، تقام في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 الجاري.