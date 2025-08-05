تصفيات كأس العالم - استاد القاهرة يستضيف مباراة مصر ضد إثيوبيا

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 12:37

كتب : محمد جمال

استاد القاهرة

يستضيف استاد القاهرة مباراة منتخب مصر ضد منافسه إثيوبيا في المباراة التي ستجمعهما في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشفت الصفحة الرسمية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي عن الأمر بشكل رسمي.

وتقرر إقامة مباراة منتخب مصر مع إثيوبيا في القاهرة يوم 5 سبتمبر المقبل.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – منتخب مصر يهزم روسيا وديا استعدادا لبطولة الأفروباسكت كرة سلة 3×3 – منتخب مصر للشابات يحصد اللقب الثاني في دوري أمم إفريقيا اسكواش - على حساب أمريكا.. منتخب مصر بطلا لكأس العالم للناشئين للمرة الثامنة اسكواش - منتخب مصر بطلا لكأس العالم للناشئات للمرة العاشرة على التوالي

ومن المرجح خوض 4 أو 5 جولات من بطولة الدوري قبل انطلاق المعسكر.

وتبدأ فترة التوقف الدولي يوم 2 سبتمبر على أن تنتهي يوم 10.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات: بوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، وبوركينا فاسو في الوصافة بـ11 نقطة، ويأتي منتخب سيراليون في المركز الثالث بـ8 نقاط.

ويأتي منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، ويستاوى معه منتخب غينيا بيساو في المركز الخامس برصيد 6 نقاط ايضا.

ويتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

ويتبقى 4 جولات في تصفيات كأس العالم، تقام في التوقف الدولي لشهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2025 الجاري.

استاد القاهرة مصر إثيوبيا تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع الكاميروني جوردن تقرير: الجيش الملكي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لاستعارة رضا سليم ميشالاك: كنت فخورا بارتداء قميص الزمالك.. والجماهير مذهلة مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف المصري من القيد خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك خبر في الجول – فاركو يتمم اتفاقه لضم المزين والطيب في صفقة انتقال حر الجهاز المساعد لإيهاب جلال لـ في الجول: الاتحاد أوقف قيد المصري لحين سداد مستحقاتنا أوسكار رويز: ليس من حق الأندية الاعتراض على تعيينات الحكام
أخر الأخبار
الإفراج عن بارتي بكفالة بعد اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
ثنائية نيمار في جوفينتود تبعد سانتوس عن مراكز الهبوط 10 دقيقة | أمريكا
فوتبول إيطاليا: غياب لوكمان عن تدريبات أتالانتا دون إذن 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
رومانو: ديوسبري هال يجري الفحوصات الطبية للانضمام لـ إيفرتون 45 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول - الزمالك يقيد عدي الدباغ بعد وصول بطاقته الدولية 59 دقيقة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - استاد القاهرة يستضيف مباراة مصر ضد إثيوبيا ساعة | الكرة المصرية
تمهيدا لرحيل حارسه؟ تقرير: بوتافوجو يقترب من ضم نيتو ساعة | ميركاتو
ذا أثليتك: نيوكاسل يعقد موقف يونايتد في صفقة سيسكو ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 3 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 4 المباراة الثانية في نفس اليوم.. الأهلي يتعادل مع بتروجت
/articles/510605/تصفيات-كأس-العالم-استاد-القاهرة-يستضيف-مباراة-مصر-ضد-إثيوبيا