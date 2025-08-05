تمهيدا لرحيل حارسه؟ تقرير: بوتافوجو يقترب من ضم نيتو

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 12:19

كتب : FilGoal

نيتو

يقترب نادي بوتافوجو من التعاقد مع نيتو حارس مرمى بورنموث خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع "ذا أثلتيك" فإن بوتافوجو توصل لاتفاق مع بورنموث على ضم نيتو دون مقابل.

ويرغب النادي الإنجليزي في التخلص من نيتو بسبب راتبه السنوي المرتفع وفقا للموقع.

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وأشار الموقع إلى أن الحارس البرازيلي سيوقع على عقد حتى 2027 مع إمكانية تمديده 6 أشهر.

وينتهي عقد الحارس البالغ من العمر 36 عاما في 2026.

وقضى نيتو الموسم الماضي معارا إلى أرسنال.

التمهيد لبيع فيكتور؟

تلقى بوتافوجو عرضا من وست هام منذ أيام لضم حارسه جون فيكتور.

وأوضح فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق أن وست هام قدم عرضا لبوتافوجو لضم جون فيكتور مقابل 8 ملايين يورو.

وحسبما كشفت شبكة "جلوبو" البرازيلية في وقت سابق فإن مانشستر يونايتد وإيفرتون مهتمان بالحارس البالغ 29 عاما.

وأوضح التقرير أن كشاف مانشستر يونايتد تابع الحارس في مباراة بالميراس في كأس العالم للأندية من المدرجات لكن دون أن يتقدم النادي بأي عروض.

وأشارت تقارير إلى أن مانشستر يونايتد يبحث عن حارس بديل لأندري أونانا في ظل اقتراب ألتاي بايندير من الرحيل.

وكان جون قد جدد تعاقده حتى 2028 بعدما ساهم الموسم الماضي في تتويج الفريق بلقبي كوبا ليبرتادوريس والدوري البرازيلي.

يذكر أن الحارس البالغ 29 عاما انضم لقائمة منتخب البرازيل الأولية في 3 مناسبات سابقة دون أن يخوض أي مباراة حتى الآن.

وانضم جون من سانتوس لبوتافوجو في يناير 2024 مقابل 1.5 مليون يورو.

وخاض جون 28 مباراة هذا الموسم وخرج بشباك نظيفة في 10 واستقبل 25 هدفا.

وودع بوتافوجو البطولة على يد بالميراس بعد الخسارة بهدف دون رد في دور الـ 16.

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