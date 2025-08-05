ذا أثليتك: نيوكاسل يعقد موقف يونايتد في صفقة سيسكو

دخل مانشستر يونايتد ونيوكاسل في صراع شرس للحصول على خدمات المهاجم السلوفيني بنيامين سيسكو.

ويمتد تعاقد سيسكو مع لايبزج حتى صيف 2029.

وبحسب ذا أثليتك، فإن بنيامين سيسكو مطلوب في بقوة مانشستر يونايتد، لكن الأرقام التي أبدى استعداده لدفعها حتى الآن أقل من عرض نيوكاسل لضم مهاجم لايبزج.

وذكرت شبكة سكاي أن نيوكاسل رفع عرضه لضم سيسكو إلى 90 مليون يورو بواقع 80 مليون + 10 ملايين يورو كحوافز إضافية.

وارتبط اسم الهداف السلوفيني بالانتقال لصفوف أرسنال في بداية الصيف الجاري لكن وجهة الفريق اللندني تحولت للسويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة.

صاحب الـ22 عاما لعب 45 مباراة الموسم المنقضي وسجل 21 هدفا وصنع 6 آخرين.

ومنذ انضمامه قادما من سالزبورج النمساوي خاض 87 مباراة سجل 39 هدفا وصنع 8 وتوج بلقب السوبر الألماني 2024.