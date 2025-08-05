رومانو: مانشستر سيتي يستعد لتجديد عقد رودري

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 12:02

كتب : FilGoal

رودري - مانشستر سيتي ضد شيفيلد

يستعد مانشستر سيتي لتقديم عقد جديد لرودري لاعب الفريق.

رودري هيرنانديز

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وينتهي عقد رودري الحالي في 2027.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن مانشستر سيتي يستعد لتقديم عقد جديد لرودري حتى 2029.

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وأفاد رومانو أنه سيكون الثاني الأكثر أجرا بعد إيرلينج هالاند.

افتقاد كارثي

افتقد بيب جوارديولا المدير الفني للفريق في الموسم الماضي اللاعب الإسباني بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتدهورت نتائج الفريق بشكل غير متوقع وأرجع جوارديولا أن غياب رودري كان من ضمن أسباب التراجع.

وعاب رودري عن مانشستر سيتي في الموسم الماضي لـ 50 مباراة بواقع 279 يوما.

وتمكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما من العودة مرة أخرى وشارك في كأس العالم للأندية الماضي في 4 مباريات وصنع هدفا.

وكان رودري قد توج بجائزة الكرة الذهبية في عام 2024.

رودري مانشستر سيتي بيب جوارديولا هالاند
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