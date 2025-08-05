كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع الكاميروني جوردن
الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 11:36
كتب : رضا السنباطي
أتم نادي كهرباء الإسماعيلية إجراءات التعاقد مع الكاميروني جوردن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ويواصل كهرباء الإسماعيلية تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد.
وأعلن نادي كهرباء الإسماعيلية تعاقده بشكل رسمي مع جوردن لاعب المنتخب الاولمبي الكاميروني بداية من الموسم المقبل.
وبات جوردن الصفقة التاسعة التي يبرمها نادي كهرباء الإسماعيلية هذا الصيف.
وضم النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز كل من:
محمد أوناجم وعمر السعيد ومحمد فاروق وعلي الجابري وعبد الفتاح شتا ومحمد سعيد وسيف العجوز ومحمد سعيد جهينة.
ويتولى رضا شحاتة تدريب الفريق في أول ظهور له في الدوري الممتاز.
نرشح لكم
تقرير: الجيش الملكي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لاستعارة رضا سليم ميشالاك: كنت فخورا بارتداء قميص الزمالك.. والجماهير مذهلة مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف المصري من القيد خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك خبر في الجول – فاركو يتمم اتفاقه لضم المزين والطيب في صفقة انتقال حر الجهاز المساعد لإيهاب جلال لـ في الجول: الاتحاد أوقف قيد المصري لحين سداد مستحقاتنا أوسكار رويز: ليس من حق الأندية الاعتراض على تعيينات الحكام يورتشيتش: طلبت ضم 4 لاعبين لتجديد دماء الفريق.. والموسم الجديد أصعب