كهرباء الإسماعيلية يتعاقد مع الكاميروني جوردن

أتم نادي كهرباء الإسماعيلية إجراءات التعاقد مع الكاميروني جوردن خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويواصل كهرباء الإسماعيلية تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم الجديد.

وأعلن نادي كهرباء الإسماعيلية تعاقده بشكل رسمي مع جوردن لاعب المنتخب الاولمبي الكاميروني بداية من الموسم المقبل.

وبات جوردن الصفقة التاسعة التي يبرمها نادي كهرباء الإسماعيلية هذا الصيف.

وضم النادي الصاعد حديثا للدوري الممتاز كل من:

محمد أوناجم وعمر السعيد ومحمد فاروق وعلي الجابري وعبد الفتاح شتا ومحمد سعيد وسيف العجوز ومحمد سعيد جهينة.

ويتولى رضا شحاتة تدريب الفريق في أول ظهور له في الدوري الممتاز.