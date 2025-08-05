تقرير: الجيش الملكي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لاستعارة رضا سليم

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 11:31

كتب : FilGoal

الأهلي - شباب بلوزداد - رضا سليم

توصل نادي الجيش الملكي المغربي لاتفاق مع الأهلي لاستعارة رضا سليم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع "هسبورت" المغربي فإن الجيش الملكي توصل لاتفاق مع الأهلي لاستعارة رضا سليم لمدة موسم.

وأفاد الموقع أن اللاعب سيتواجد يوم الأربعاء في المغرب.

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وذكرت صحيفة العرب القطرية في وقت سابق، أن نادي قطر القطري توصل لاتفاق مبدئي مع الأهلي لضم رضا سليم.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com : " سابقا: "لم يصلنا أي عروض رسمية من نادي قطر لضم رضا سليم".

وأضاف "هناك مفاوضات جارية مع سراميكا لضم اللاعب ونحن منفتحون على خوضه تجربة جديدة".

وحسبما علم FilGoal.com سابقا فإن الأهلي وقّع عقودا مع رضا سليم لضمان حقوقه في ظل عدم قيده في قائمة الموسم الجديد حتى الآن.

وعلم FilGoal.com أيضا أن المغربي اكتمل شفائه وشبه جاهز للعودة للأهلي.

ويمتلك الأهلي بالفعل 5 لاعبين أجانب في قائمته وهم: أشرف داري – أليو ديانج -محمد علي بن رمضان – أشرف بنشرقي – نيتس جراديشار.

وكشف FilGoal.com سابقا إن سيراميكا كليوباترا يرغب في ضم رضا سليم لمدة موسم مقابل تحمل نسبة 40% فقط من راتبه مع تحمل الأهلي باقي الراتب كما حدث مع أحمد قندوسي.

وتبلغ قيمة راتب رضا سليم مع الأهلي خلال الموسم الجديد 900 ألف دولار.

رضا سليم انضم لصفوف الأهلي قادما من الجيش الملكي في صيف 2023.

وتعرض الجناح المغربي للإصابة في الركبة وخرج من قائمة الأهلي في يناير الماضي بسبب الإصابة، لكنه مرتبط بعقد مع الفريق حتى صيف 2027.

رضا سليم لعب 44 مباراة مع الأهلي وسجل 5 أهداف وصنع 3.

رضا سليم الأهلي ميركاتو الجيش الملكي
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