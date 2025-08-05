تايمز: ليفربول يحدد 70 مليون يورو للتخلي عن نونيز

حدد نادي ليفربول مطالبه للتخلي عن خدمات مهاجمه الأوروجواياني داروين نونيز خلال هذا الصيف.

وارتبط نونيز مؤخرا بالانتقال إلى الهلال السعودي وميلان الإيطالي.

وبحسب ذا تايمز الإنجليزية، فإن ليفربول حدد 70 مليون يورو للتخلي عن داروين نونيز.

وأوضحت التقارير ذاتها أن الهلال السعودي أبرز المهتمين بضم نوينز لكن المهاجم الأوروجواياني يفضل حتى الىن الاستمرار في أوروبا.

وذكر فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس في وقت سابق أن ليفربول منح نونيز إذنا بإجراء محادثات مباشرة مع الهلال وإنزاجي مدرب الفريق.

وأفاد أن النادي السعودي لم يرسل عرضه الرسمي إلى ليفربول بعد.

ولم يلعب نونيز أساسيا تحت قيادة الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول، إذ بدأ 8 مباريات فقط بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي، وسجل 7 أهداف.

ومنذ وصول نونيز إلى أنفيلد سجل 40 هدفا وقدم 26 تمريرة حاسمة في 143 مباراة.

وتعاقد ليفربول مع نونيز قادما من بنفيكا مقابل 85 مليون جنيه أسترليني في صيف 2022.