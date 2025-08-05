ميشالاك: كنت فخورا بارتداء قميص الزمالك.. والجماهير مذهلة

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 10:57

كتب : FilGoal

كونراد ميشالاك - الزمالك ضد طلائع الجيش

وجه كونراد ميشالاك لاعب الزمالك السابق وبانيتوليكوس اليوناني الحالي رسالة لجماهير القلعة البيضاء.

وكتب ميشالاك عبر إنستجرام "جماهير الزمالك الأعزاء، كما يعلم الكثير منكم، انتهت رسميا رحلتي الكروية مع نادي الزمالك في 9 فبراير 2025".

وتابع "أحيانا في كرة القدم لا تسير الأمور كما ترغب، لكنني سأظل دائما أذكر اللحظات الجميلة والبطولة التي فزنا بها معا في الموسم الماضي".

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وواصل "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر الصادق لجميع زملائي في الفريق، وخاصة لجماهير الزمالك".

وتابع "لقد كنتم مذهلين حقا، طوال فترة تواجدي في النادي شعرت بدعمكم العميق، وكنت فخورا بارتداء قميص ناد يمتلك جماهير بهذه العاطفة والوفاء".

وأنهى "أتمنى لكم كل التوفيق، لأن الجماهير والجهاز الفني واللاعبين يستحقون ذلك بكل تأكيد، مع خالص الامتنان".

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وأعلن نادي بانيتوليكوس اليوناني في وقت سابق تعاقده مع البولندي ميشالاك.

ورحل ميشالاك في يناير الماضي عن الزمالك بعد فسخ تعاقده من طرف واحد بسبب تأخر حصوله على مستحقاته المالية.

وكشف نادي بانيتوليكوس اليوناني عن ضم ميشالاك دون الإعلان عن مدة التعاقد.

ولم يلعب ميشالاك في أي مباراة منذ رحيله عن الزمالك في يناير الماضي.

وكان كونراد ميشالاك قد رفض عرض الزمالك بالحصول على 450 ألف دولار مقابل إنهاء إعارته والعودة لناديه أحد السعودي وتمسك بالحصول على كامل عقده.

وكان مقررًا أن يستمر عقد ميشالاك في صفوف الزمالك حتى نهاية الموسم المنقضي معارا من أحد السعودي.

ولعب ميشالاك 14 مباراة بقميص الزمالك وصنع هدفين.

واختتم بانيتوليكوس الدوري اليوناني الموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 48 نقطة.

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