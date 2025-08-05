سكاي: نابولي يقترب من الاتفاق مع يوفنتوس على ضم ميريتي

يقترب نادي نابولي من الاتفاق مع نظيره يوفنتوس على التعاقد مع فابيو ميريتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن نابولي عرض 14 مليون يورو ومن المرجح أن يوافق يوفنتوس على العرض.

وقضى اللاعب الإيطالي الموسم الماضي معارا إلى جنوى.

وينتهي عقد لاعب الوسط مع يوفنتوس في 2028.

وتأسس ميريتي في يوفنتوس وتدرج في الفئات السنية المختلفة حتى وصل للفريق الأول ثم أعير الموسم الماضي لجنوى.

وخاض ميريتي الموسم السابق 26 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

وتمكن نابولي من التعاقد مع كيفن دي بروين قادما من مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر، ولوكا ماريانوتشي من إمبولي بـ 9 ملايين يورو وسام بيوكيما من بولونيا مقابل 30 مليون يورو واستعار فانيا ميلينكوفيتش سافيتش من تورينو مع أحقية الشراء.

ورحل عن نابولي كل من ناتان إلى ريال بيتيس بـ 9 ملايين وإليا كابريلي وجيانلوكا جايتانو إلى كالياري بـ 8 و6 ملايين يورو بالترتيب.

وانتقل رافا مارين إلى فياريال معارا مقابل مليون يورو.

ويقود أنطونيو كونتي تدريب نابولي للموسم الثاني على التوالي وتوج ببطولة الدوري الإيطالي في الموسم المنقضي.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي للمرة الرابعة في تاريخه وتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.