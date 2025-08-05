خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك

انضم عمر عبد الله السعيد إلى ناشئي الزمالك.

وحسبما علم FilGoal.com فإن عمر عبد الله السعيد انضم لناشئي الزمالك وسيتم قيده مع الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ويلعب عمر عبد الله السعيد مع فريق 2007.

وولد عمر عبد الله السعيد في عام 2008 ويشغل مركز خط الوسط مثل والده.

ومثل عمر عبد الله السعيد وادي دجلة في الموسم الماضي ولعب قبلها في بيراميدز.

وأعلن الزمالك منذ فترة تجديد عقد عبد الله السعيد لمدة موسمين.

وكتب السعيد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام: "اخترت أن أختتم المسير في حضرة الكيان الكبير.... نادي الزمالك"

"اخترت أن أضع النقطة الأخيرة في سطر كتبه جمهور لا يعرف سوى لغة الحب، ولا يقرأ إلا بحروف الوفاء"

"شكرا لكم على هذا الحضن الدافئ على الثقة الغالية وعلى الشغف الذي يمنح كرة القدم معناها الحقيقي. وعد من القلب... أن أهب كل ما تبقى من عطائي القميص الزمالك وجماهيره العظيمة".

وانتهى تعاقد السعيد مع الزمالك بنهاية الموسم المنقضي بعد قضاء موسم ونصف، توج فيهما بلقبي كأس السوبر الإفريقي، وكأس مصر.

وانضم السعيد للزمالك في يناير 2024 قادما من بيراميدز وخاض 58 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.

ويعد السعيد ثالث هدافي الدوري المصري تاريخيا برصيد 133 هدفا سجلها منذ أن شارك لأول مرة في موسم 2003-04.