خبر في الجول – فاركو يتمم اتفاقه لضم المزين والطيب في صفقة انتقال حر

أتم نادي فاركو اتفاقه مع الثنائي إسلام المزين لاعب سيراميكا كليوباترا السابق وكريم الطيب مهاجم بيراميدز السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن فاركو اتفق مع الثنائي على ضمه في صفقة انتقال حر والتوقيع على عقود انتقاله لمدة 3 مواسم.

وكان فاركو قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع تيو فيرنانديز الظهير الأيمن الأنجولي.

وكشف فاركو عن التعاقد مع اللاعب قادما من نادي بورتيمونينسي البرتغالي.

ويجيد تيو فيرنانديز اللعب في مركزي الظهير الأيمن والجناح الأيمن.

وكان نادي فاركو نجح في حل أزمة إيقاف القيد الخاص به، ليصبح جاهزا لقيد الصفقات الجديد استعدادا للموسم المقبل.

وأتم فاركو التعاقد مع كل من مصطفى طارق من البنك الأهلي، ويوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي، بالإضافة إلى صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعا.

وينطلق الدوري المصري يوم الجمعة المقبل، ويلعب فاركو في الجولة الأولى ضد إنبي.