خبر في الجول – فاركو يتمم اتفاقه لضم المزين والطيب في صفقة انتقال حر

الثلاثاء، 05 أغسطس 2025 - 00:55

كتب : عمرو نبيل

إسلام المزين يسجل ويحتفل بهدف المصري في الإسماعيلي

أتم نادي فاركو اتفاقه مع الثنائي إسلام المزين لاعب سيراميكا كليوباترا السابق وكريم الطيب مهاجم بيراميدز السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إسلام المزين

النادي : سيراميكا كليوباترا

كريم الطيب

النادي : بيراميدز

سيراميكا كليوباترا
فاركو

وحسبما علم FilGoal.com فإن فاركو اتفق مع الثنائي على ضمه في صفقة انتقال حر والتوقيع على عقود انتقاله لمدة 3 مواسم.

وكان فاركو قد أعلن في وقت سابق التعاقد مع تيو فيرنانديز الظهير الأيمن الأنجولي.

أخبار متعلقة:
الصفقة الأولى.. فاركو يضم الأنجولي تيو فيرنانديز خبر في الجول – فاركو يتراجع عن استعارة حازم أسامة من الزمالك فيفا يرفع فاركو من قائمة الأندية الممنوعة من قيد الصفقات خبر في الجول - الصفقة الرابعة.. عمر رضا من فاركو إلى بتروجت

وكشف فاركو عن التعاقد مع اللاعب قادما من نادي بورتيمونينسي البرتغالي.

ويجيد تيو فيرنانديز اللعب في مركزي الظهير الأيمن والجناح الأيمن.

وكان نادي فاركو نجح في حل أزمة إيقاف القيد الخاص به، ليصبح جاهزا لقيد الصفقات الجديد استعدادا للموسم المقبل.

وأتم فاركو التعاقد مع كل من مصطفى طارق من البنك الأهلي، ويوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي، بالإضافة إلى صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعا.

وينطلق الدوري المصري يوم الجمعة المقبل، ويلعب فاركو في الجولة الأولى ضد إنبي.

إسلام المزين ميركاتو فاركو كريم الطيب سيراميكا كليوباترا
نرشح لكم
خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك الجهاز المساعد لإيهاب جلال لـ في الجول: الاتحاد أوقف قيد المصري لحين سداد مستحقاتنا أوسكار رويز: ليس من حق الأندية الاعتراض على تعيينات الحكام يورتشيتش: طلبت ضم 4 لاعبين لتجديد دماء الفريق.. والموسم الجديد أصعب مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول كيف سيتم مواجهة إضاعة الوقت أثناء المباريات قناة الأهلي: انتقال سمير محمد إلى بتروجت على سبيل الإعارة الأهلي يمهل قاسم باشا 48 ساعة لحسم صفقة كوكا بيراميدز يعلن تعيين هاني سعيد والجباس سفيرين للنوايا الحسنة
أخر الأخبار
سكاي: نابولي يقترب من الاتفاق مع يوفنتوس على ضم ميريتي ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – انضمام عمر عبد الله السعيد لناشئي الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – فاركو يتمم اتفاقه لضم المزين والطيب في صفقة انتقال حر 2 ساعة | الكرة المصرية
الجهاز المساعد لإيهاب جلال لـ في الجول: الاتحاد أوقف قيد المصري لحين سداد مستحقاتنا 2 ساعة | الدوري المصري
أوسكار رويز: ليس من حق الأندية الاعتراض على تعيينات الحكام 3 ساعة | الدوري المصري
يورتشيتش: طلبت ضم 4 لاعبين لتجديد دماء الفريق.. والموسم الجديد أصعب 4 ساعة | الدوري المصري
مصدر من الرابطة يكشف لـ في الجول كيف سيتم مواجهة إضاعة الوقت أثناء المباريات 4 ساعة | الدوري المصري
قناة الأهلي: انتقال سمير محمد إلى بتروجت على سبيل الإعارة 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 شارك في ودية إنبي.. من هو كاظم إبراهيما محترف الأهلي الشاب الذي تم قيده بعد مشكلة 2 أفريكا فوت: مصطفى محمد إلى نيوم.. وراتب سنوي ضخم 3 ديفيد ليشع لـ في الجول: البعض اعتقد بأنني يهودي.. وتريزيجيه مثلي الأعلي 4 محكمة النقض تصدر حكمها النهائي في قضية عبد الله السعيد والأهلي
/articles/510594/خبر-في-الجول-فاركو-يتمم-اتفاقه-لضم-المزين-والطيب-في-صفقة-انتقال-حر