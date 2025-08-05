الجهاز المساعد لإيهاب جلال لـ في الجول: الاتحاد أوقف قيد المصري لحين سداد مستحقاتنا

أوقف الاتحاد المصري لكرة القدم قيد نادي المصري لحين سداد مستحقات الجهاز المساعد لإيهاب الجلال مدرب الفريق السابق.

وقال الجهاز المساعد لإيهاب جلال لـ FilGoal.com: "خاطبنا اتحاد الكرة للحصول على مستحقاتنا المتأخرة من نادي المصري وأكد لنا إيقاف القيد لنادي المصري لحين سداد المستحقات".

وصدرت لجنة شؤون اللاعبين قرارا في 31 يناير من العام الماضي بأحقية حصول حمد إبراهيم على 450 ألف جنيه.

وكذلك أحمد حسام 210 ألف جنيه، ومصطفى كمال 240 ألف جنيه.

درب إيهاب جلال الفريق البورسعيدي في ديسمبر 2018 حتى فبراير 2020.

والولاية الثانية من 8 سبتمبر 2022 إلى ديسمبر من العام ذاته.

وسيبدأ المصري موسمه بمواجهة الاتحاد السكندري في ملعب السويس الجديد وفي الأسبوع الثالث سيلتقي بيراميدز في الملعب ذاته.

وسيواجه المصري منافسه الزمالك في برج العرب في الجولة السادسة، أما الأهلي فسوف يلتقيه في الملعب ذاته في الأسبوع 13.

وسيختتم المصري مشواره بملاقاة الإسماعيلي في الإسماعيلية.

وجاءت أجندة مباريات المصري كالتالي:

الجولة 1: المصري × الاتحاد السكندري (استاد السويس الجديد) 8 أغسطس 8 مساء

الجولة 2: طلائع الجيش × المصري (استاد السويس الجديد) 14 أغسطس 8 مساء

الجولة 3: المصري × بيراميدز (استاد السويس الجديد) 19 أغسطس 8 مساء

الجولة 4: حرس الحدود × المصري (استاد السويس الجديد) 26 أغسطس 8 مساء

الجولة 5: المصري × كهرباء الإسماعيلية (استاد السويس الجديد) 31 أغسطس 5 مساء

الجولة 6: الزمالك × المصري (استاد برج العرب) 13 سبتمبر 8 مساء

الجولة 7: المصري × غزل المحلة (استاد السويس الجديد) 17 سبتمبر 8 مساء

الجولة 8: فاركو × المصري (استاد السويس الجديد) 22 سبتمبر 5 مساء

الجولة 9: المصري × بتروجت (استاد السويس الجديد) 27 سبتمبر 8 مساء

الجولة 10: البنك الأهلي × المصري (استاد السويس الجديد) 3 أكتوبر 8 مساء

الجولة 11: المصري × سموحة (استاد السويس الجديد) 22 أكتوبر 8 مساء

الجولة 12: لا توجد مباراة

الجولة 13: الأهلي × المصري (استاد برج العرب) 2 نوفمبر 8 مساء

الجولة 14: المصري × وادي دجلة (استاد السويس الجديد) 26 نوفمبر 8 مساء

الجولة 15: الجونة x المصري (استاد السويس الجديد) 20 يناير 5 مساء

الجولة 16: المصري x سيراميكا كليوباترا (استاد السويس الجديد) 28 يناير 8 مساء

الجولة 17: زد x المصري (استاد السويس الجديد) 4 فبراير 5 مساء

الجولة 18: المقاولون العرب x المصري (استاد السويس الجديد) 19 فبراير 9:30 مساء

الجولة 19: المصري x مودرن سبورت (استاد السويس الجديد) 25 فبراير 9:30 مساء

الجولة 20: إنبي × المصري (استاد السويس الجديد) 1 مارس 9:30 مساء

الجولة 21: المصري × الإسماعيلي (استاد السويس الجديد) 5 مارس 9:30 مساء

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)