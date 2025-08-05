أوسكار رويز: ليس من حق الأندية الاعتراض على تعيينات الحكام

أوضح أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن مستوى التحكيم المصري تطور في الفترة الأخيرة.

وقال رويز عبر قناة أون سبورت: "توليت المسؤولية في النصف الثاني من الدوري الموسم الماضي ولم تحدث أي مشكلة أو شكاوى".

وأضاف "الأخطاء واردة في كرة القدم وفي جميع دوريات العالم مثل الإنجليزي والإسباني".

وأكمل "تقنية الفيديو تساعد على تقليل الأخطاء وليس إنهائها من المستحيل القضاء على الأخطاء بشكل كامل".

وأشار "الحكم الأفضل في فرنسا يبلغ من العمر 35 عاما وهنا في مصر الحكم الذي يبلغ نفس العمر لم يصبح حكما دوليا بعد".

وأكد "يوجد جيل جديد من الحكام مبشر ولكن جميع الأندية تريد الدوليين، وأنا المسؤول عن تعيين الحكام في المباريات".

وأشار "ليس من حق أي ناد الاعتراض على تعيين حكم ما لمباراته".

واستطرد "لا نستطيع منع الأندية من طلب حكام أجانب لمبارياتها في الدوري، هذه هي اللائحة ولكن إذا كان الأمر بيدي لمنعت هذا الأمر ولعبت كل المباريات بتحكيم مصري".

وشدد "نستمع لكل التسجيلات بين حكام الفيديو ونحلل كل المباريات وإذا كان هناك شك في أي حالة نعيد الاستماع لكل التسجيلات من جديد".

وأتم تصريحاته "هناك لائحة وأي ناد يريد الاستماع لما دار في غرفة الفيديو للحكام سنوافق له على ذلك ولكن بعد إتمام الإجراءات القانونية".