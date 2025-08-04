قناة الأهلي: انتقال سمير محمد إلى بتروجت على سبيل الإعارة

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 22:40

كتب : عمرو نبيل

سمير محمد - الأهلي

أعلنت قناة الأهلي انتقال سمير محمد لاعب الفريق إلى بتروجت خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن مهاجم الأهلي الشاب سينضم إلى بتروجت لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وسيحصل اللاعب على مليون جنيه خلال فترة الإعارة حسبما علم FilGoal.com سابقا.

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وخرج سمير محمد من حسابات المدير الفني للأهلي خوسيه ريبيرو.

ولعب سمير محمد صاحب الـ21 عاما، الموسم الماضي 3 مباريات في الدوري، ومباراتين في كأس الرابطة، ومباراة في دوري أبطال إفريقيا.

وتم تصعيد المهاجم الأهلي للمرة الأولى للفريق الأول في الأهلي مع انطلاقة الموسم الماضي 2024 - 2025 تحت قيادة مارسيل كولر.

تعادل الأهلي مع بتروجت بهدفين لكل فريق في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب السلام، مساء الأحد، ضمن الاستعداد لانطلاق الدوري المصري.

واختتم بتروجت موسمه الماضي من الدوري في المركز الثامن برصيد 27 نقطة.

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري بمواجهة مودرن، فيما يواجه بتروجت الإسماعيلي يوم 9 أغسطس الجاري في انطلاق الدوري.

سمير محمد الأهلي بتروجت
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