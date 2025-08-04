بيراميدز يعلن تعيين هاني سعيد والجباس سفيرين للنوايا الحسنة

أعلن بيراميدز تعيين هاني سعيد المدير الرياضي للنادي ودودو الجباس لاعب الفريق سفيرين للنوايا الحسنة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة منافسه وادي دجلة في افتتاح بطولة الدوري يوم 8 أغسطس الجاري.

وتنطلق المسابقة يوم 8 أغسطس المقبل، ومن المقرر إعلان جداول المباريات خلال الفترة المقبلة.

وحصل بيراميدز على راحة في الجولة السادسة بسبب خوض مواجهة أوكلاند سيتي في افتتاح كأس إنتركونتيننتال.

كما تم تقديم مواجهة الجولة الثامنة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر لصالح بيراميدز بسبب تأهله لمواجهة أهلي جدة حال التغلب على أوكلاند وفقا لتصريحات طه عزت رئيس لجنة المسابقات.

وجاءت أجندة بيراميدز كالآتي:

الجولة الأولى: وادي دجلة × بيراميدز (استاد السلام) 8 أغسطس 5 مساء

الجولة الثانية: بيراميدز × الإسماعيلي (استاد الدفاع الجوي) 14 أغسطس 8 مساء

الجولة الثالثة: المصري × بيراميدز (استاد السويس الجديد) 19 أغسطس 8 مساء

الجولة الرابعة: بيراميدز × مودرن سبورت (استاد الدفاع الجوي) 25 أغسطس 8 مساء

الجولة الخامسة: الأهلي × بيراميدز (استاد القاهرة) 30 أغسطس 8 مساء

الجولة السادسة: راحة

الجولة السابعة: بيراميدز × زد (استاد الدفاع الجوي) 18 سبتمبر 8 مساء

الجولة الثامنة: كهرباء الإسماعيلية × بيراميدز (استاد الإسماعيلية) 24 سبتمبر 8 مساء

الجولة التاسعة: بيراميدز × طلائع الجيش (استاد الدفاع الجوي) 27 سبتمبر 8 مساء

الجولة العاشرة: بتروجت × بيراميدز (استاد بتروسبورت) 5 أكتوبر 8 مساء

الجولة الـ 11: بيراميدز × فاركو (استاد الدفاع الجوي) 21 أكتوبر 5 مساء

الجولة الـ 12: إنبي × بيراميدز (استاد بتروسبورت) 29 أكتوبر 5 مساء

الجولة الـ 13: بيراميدز × الاتحاد (استاد الدفاع الجوي) 3 نوفمبر 8 مساء

الجولة الـ 14: بيراميدز × المقاولون (استاد الدفاع الجوي) 25 نوفمبر 5 مساء

الجولة 15: البنك الأهلي x بيراميدز (استاد القاهرة) 19 يناير 8 مساء

الجولة 16: بيراميدز x الجونة (استاد الدفاع الجوي) 27 يناير 8 مساء

الجولة 17: سموحة x بيراميدز (استاد برج العرب) 3 فبراير 5 مساء

الجولة 18: بيراميدز x سيراميكا كليوباترا (استاد الدفاع الجوي) 20 فبراير 9:30 مساء

الجولة 19: غزل المحلة x بيراميدز (استاد غزل المحلة) 24 فبراير 9:30 مساء

الجولة الـ 20: بيراميدز × الزمالك (استاد الدفاع الجوي) 1 مارس 9:30 مساء

الجولة الـ 21: حرس الحدود × بيراميدز (استاد حرس الحدود) 5 مارس 9:30 مساء

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية: "أجرينا بعض التعديلات على لائحة الدوري، سيتم إجراء قرعة المرحلة الأولى اليوم بينما قرعة المرحلة الثانية ستكون قبل 10 أيام من انطلاقها".

نظام الدوري

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)