قناة الأهلي: أشرف داري غير مرشح للرحيل وريبيرو متمسك به

كشفت قناة الأهلي عن صحة الأخبار التي انتشرت في الفترة الماضية بشأن أشرف داري المدافع المغربي للفريق.

أشرف داري النادي : الأهلي الأهلي

وقالت قناة الأهلي إن النادي متمسك باستمرار أشرف داري مع الفريق ولا صحة لأخبار رحيله.

وذلك في ظل تمسك خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي به وأنه يعتبره أحد أهم المدافعين في الفريق.

وكان أشرف داري انضم لصفوف الأهلي بداية الموسم الماضي قادما من نادي بريست الفرنسي.

ولعب داري البالغ من العمر 26 عاما مع الأهلي 19 مباراة الموسم الماضي وفاز مع الفريق بـ3 بطولات وهي الدوري المصري والسوبر المصري وكأس القارات الثلاثة.

ويلعب الأهلي في بداية الموسم الجديد من الدوري المصري ضد مودرن سبورت يوم السبت المقبل.