منتخب الشباب يخوض وديتين ضد المغرب استعدادا لـ كأس العالم

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 22:16

كتب : محمد جمال

منتخب مصر للشباب

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم موافقته على دعوة تلقاها من نظيره المغربي لمواجهة المنتخبين للشباب.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر للشباب ضد منافسه المغرب وديتين يومي 13 و15 أغسطس استعدادا لكأس العالم للشباب في تشيلي.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر.

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وواصل المنتخب تدريباته بمعسكره المفتوح في ملعب الهدف بمشروع المنتخبات الوطنية.

ويستعد منتخب الشباب لمواجهة خصمه بترول أسيوط الثلاثاء المقبل.

وفاز الأهلي على منتخب الشباب الأحد الماضي بهدف دون رد في مباراة ودية أقيمت على استاد السلام، وسجل الهدف نيتس جراديشار.

ولعب منتخب مصر المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: أحمد وهب

خط الدفاع: محمد إبراهيم - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي

خط الوسط: سيف سفاجا - أحمد كاباكا - محمد السيد

خط الهجوم: محمد عبد الله - حامد عبد الله - محمد هيثم

ويقام كأس العالم للشباب في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر، حتى 19 اكتوبر المقبلين.

مصر للشباب الأهلي بترول أسيوط المغرب
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