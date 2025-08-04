الاتحاد السكندري يضم يوسف نادر من بيراميدز
الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 21:52
كتب : عمرو نبيل
أعلن نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع يوسف نادر حارس مرمى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
يوسف نادر
النادي : الاتحاد السكندري
وأشار النادي إلى أن العقد يمتد لمدة 3 مواسم.
ليكون بذلك مركز حراسة المرمى في الاتحاد به كل من محمود عبد الرحيم "جنش" وصبحي سليمان ويوسف نادر وأحمد دعدور.
وكان يوسف نادر الحارس الثالث في بيراميدز بعد كل من أحمد الشناوي وشريف إكرامي.
ويبلغ الحارس من العمر 23 عاما.
وتعاقد الاتحاد السكندري حتى الآن مع كل من جون إيبوكا ومحمد توني ومحمد متولي "كناريا" ومحمود عجيب ونور علاء وعبد الرحمن بودي ومحمود عبد الرحيم "جنش" وأحمد محمود وإسحاق سافيور ومحمد سامي.
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