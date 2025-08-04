كرة سلة – بصافرة مصرية.. منتخب نيجيريا يحصد لقب الأفروباسكت للسيدات بالفوز على مالي

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 21:24

كتب : FilGoal

الحكمة المصرية لكرة السلة آية خالد

توج منتخب نيجيريا لكرة السلة للسيدات ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة السلة "الأفروباسكت" بالفوز على مالي في النهائي بنتيجة 78-64.

وحصد منتخب نيجيريا اللقب في البطولة التي أقيمت في كوت ديفوار.

وأقيمت المباراة بتحكيم مصري بعدما كانت المحكمة الدولية آية خالد ضمن طاقم تحكيم اللقاء.

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وكان منتخب مصر لكرة السلة للسيدات ودع البطولة بعد الخسارة من جنوب السودان في الأدوار الأولى.

ومن المنتظر أن تقام منافسات بطولة الأفروباسكت للرجال في أنجولا في الفترة من 12 إلى 24 أغسطس الجاري.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة للبطولة بجانب كل من السنغال ومالي وأوغندا.

كرة سلة الأفروباسكت
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