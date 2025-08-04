آس: ريال سوسيداد يقترب من ضم جيديش من ولفرهامبتون

يقترب نادي ريال سوسيداد من التعاقد مع جونسالو جيديش لاعب ولفرهامبتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة آس الإسبانية، فإن ريال سوسيداد اتفق مع ولفرهامبتون على ضم اللاعب البرتغالي مقابل 4 ملايين يورو بالإضافة إلى مليوني يورو مكافآت.

ويتواجد الجناح الأيسر في سان سيباستيان استعدادا لإجراء الفحوصات الطبية.

وفي حال انتقاله إلى ريال سوسيداد فستكون التجربة الثالثة له في الدوري الإسباني.

ومثل اللاعب البالغ من العمر 28 عاما فالنسيا وفياريال من قبل.

وشارك جيديش مع ولفرهامبتون في الموسم الماضي في 33 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 5 آخرين.

وينتهي تعاقد جيديش مع ولفرهامبتون في 2027.

وكان ولفرهامبتون قد تعاقد مع جيديش قادما من فالنسيا في صيف 2022 مقابل 32 مليون يورو.

وأعير جيديش إلى بنفيكا وفياريال خلال فترة تواجده مع الفريق الإنجليزي.