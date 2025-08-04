مران الزمالك - جلسة فيريرا وتصحيح الأخطاء استعدادا لمواجهة سيراميكا

عقد البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشرح المدير الفني برنامج تدريب اليوم للاعبين في حضور جهازه المعاون، وطالبهم بضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل الاستعداد لمباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري.

ومنح يانيك فيريرا بعض التعليمات الفنية للاعبين لتنفيذها في مران اليوم في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين لخوض تدريبات خططية خلال مران اليوم، حرص خلالها على توجيه اللاعبين باستمرار وتصحيح الأخطاء.

وخصص يانيك فيريرا فقرة لتدريب اللاعبين على التعامل مع العرضيات وإنهاء الهجمات بالشكل الأمثل.

ويستعد الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

أجندة مباريات الزمالك في الدوري:

الجولة الأولى: سيراميكا كليوباترا × الزمالك (استاد هيئة قناة السويس) 8 أغسطس الساعة 8:00 مساء

الجولة الثانية: الزمالك × المقاولون العرب (استاد القاهرة) 16 أغسطس الساعة 8:00 مساء

الجولة الثالثة: مودرن سبورت × الزمالك (استاد القاهرة) 21 أغسطس الساعة 8:00 مساء

الجولة الرابعة: الزمالك × فاركو (استاد القاهرة) 26 أغسطس الساعة 8:00 مساء

الجولة الخامسة: وادي دجلة × الزمالك (استاد السلام) 31 أغسطس الساعة 8:00 مساء

الجولة السادسة: الزمالك × المصري (استاد برج العرب) 13 سبتمبر الساعة 8:00 مساء

الجولة السابعة: الإسماعيلي × الزمالك (استاد الإسماعيلية) 18 سبتمبر الساعة 5:00 مساء

الجولة الثامنة: الزمالك × الجونة (استاد القاهرة) 23 سبتمبر الساعة 8:00 مساء

الجولة التاسعة: الأهلي × الزمالك (استاد القاهرة) 29 سبتمبر الساعة 8:00 مساء

الجولة العاشرة: الزمالك × غزل المحلة (استاد القاهرة) 4 أكتوبر الساعة 5:00 مساء

الجولة الـ 11: راحة

الجولة الـ 12: البنك الأهلي × الزمالك (استاد القاهرة) 30 أكتوبر الساعة 8:00 مساء

الجولة الـ 13: الزمالك × طلائع الجيش (استاد القاهرة) 3 نوفمبر الساعة 5:00 مساء

الجولة الـ 14: الزمالك × سموحة (استاد القاهرة) 26 نوفمبر الساعة 5:00 مساء

الجولة 15: إنبي x الزمالك (استاد المقاولون العرب) 20 يناير الساعة 8:00 مساء

الجولة 16: الزمالك x بتروجت (استاد القاهرة) 28 يناير الساعة 5:00 مساء

الجولة 17: كهرباء الإسماعيلية x الزمالك (استاد الإسماعيلية) 24 فبراير الساعة 8:00 مساء

الجولة 18: الزمالك × حرس الحدود (استاد القاهرة) 20 فبراير الساعة 9:30 مساء

الجولة 19: زد x الزمالك (استاد القاهرة) 24 فبراير الساعة 9:30 مساء

الجولة الـ 20: بيراميدز × الزمالك (استاد الدفاع الجوي) 1 مارس الساعة 9:30 مساء

الجولة الـ 21: الزمالك × الاتحاد (استاد القاهرة) 6 مارس الساعة 9:30 مساء

وقال أحمد دياب رئيس رابطة الأندية: "أجرينا بعض التعديلات على لائحة الدوري، سيتم إجراء قرعة المرحلة الأولى اليوم بينما قرعة المرحلة الثانية ستكون قبل 10 أيام من انطلاقها".

نظام الدوري:

تقام منافسات الدوري على مرحلتين، الأولى بنظام دوري من دور واحد بإجمالي 21 جولة.

أما في المرحلة النهائية فيلعب أصحاب المراكز الـ 7 الأولى لتحديد اللقب، بينما من الثامن إلى الحادي والعشرون للمنافسة على عدم الهبوط.

- يصعد كل فريق للمرحلة النهائية بنفس عدد نقاط المرحلة الأولى مع الأخذ في الاعتبار أن ترتيب المرحلة النهائية بناء على المنافسة لكل مجموعة على حدى وتقام تلك المرحلة من دور واحد.

- إذا تساوى ناديان أو أكثر في عدد النقاط، يحدد ترتيبهم في الجدول طبقا للمادة 15.

- يهبط الأربع أندية القابعين في المراكز الأخيرة في جدول المسابقة من المجموعة الثانية بالمرحلة النهائية إلى الدرجة الأدنى (دوري المحترفين)