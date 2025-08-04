خبر في الجول – طلائع الجيش يتمم اتفاقه مع التوجولي أجورو لضمه

الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 19:59

كتب : عمرو نبيل

إسماعيل أورو أوجور

أتم نادي طلائع الجيش اتفاقه مع إسماعيل أورو أجورو لاعب نفط البصرة السابق للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن طلائع الجيش اتفق مع أجورو على ضمه في صفقة انتقال حر لمدة عامين.

ويقود هيثم شعبان تدريب طلائع الجيش خلال الموسم المقبل.

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ودرب شعبان فريق الكرخ العراقي من قبل وفي أول مباراة له رفقة الفريق واجه نفط البصرة وخسر بهدف دون رد.

وشارك أورو أجورو في هذه المباراة بشكل كامل لكنه لم يسجل أو صنع الهدف.

ويلعب أورو أجورو في مركز المهاجم الصريح ويبلغ من العمر 29 عاما.

وحصل من قبل على جائزة هداف الدوري الإثيوبي بعد تسجيله 25 هدفا موسم 2022-2023.

ومثل أورو أجورو فريق الجيش الملكي المغربي لمدة موسم قبل الانتقال إلى نفط البصرة.

ولعب أجورو مع منتخب توجو 14 مباراة ولم يسجل.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن إتمام طلائع الجيش اتفاقه مع الجزيرة الأردني لضم اللاعب.

وشارك صاحب الـ25 عامًا في 17 مباراة خلال الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف وصنع 3 آخرين.

ولم يسبق لمدادحة الانضمام لمنتخب الأردن.

واحتل طلائع الجيش المركز الثالث في مجموعة الهبوط.

وأعلن اتحاد الكرة عن انطلاق الموسم الجديد في بدايات أغسطس، على أن تُقام الأدوار التمهيدية لكأس مصر وكأس عاصمة مصر في فترات توقف المنتخب.

ميركاتو طلائع الجيش نفط البصرة إسماعيل أورو أجورو
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