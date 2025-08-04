الصفقة الأولى.. فاركو يضم الأنجولي تيو فيرنانديز
الإثنين، 04 أغسطس 2025 - 19:51
كتب : أحمد الخولي
أعلن نادي فاركو التعاقد مع تيو فيرنانديز الظهير الأيمن الأنجولي.
تيو فيرنانديز
النادي : فاركو
وكشف فاركو عن التعاقد مع اللاعب قادما من نادي بورتيمونينسي البرتغالي.
ويجيد تيو فيرنانديز اللعب في مركزي الظهير الأيمن والجناح الأيمن.
ويبلغ اللاعب الأنجولي من العمر 22 عاما، وبدأ مسيرته مع بريميرو دي أجوستو الأنجولي قبل أن ينتقل إلى البرتغال.
وكان نادي فاركو نجح في حل أزمة إيقاف القيد الخاص به، ليصبح جاهزا لقيد الصفقات الجديد استعدادا للموسم المقبل.
وأتم فاركو التعاقد مع كل من مصطفى طارق من البنك الأهلي، ويوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلي، بالإضافة إلى صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها تباعا.
وينطلق الدوري المصري يوم الجمعة المقبل، ويلعب فاركو في الجولة الأولى ضد إنبي.
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