بعد اقتراب ميلو من أهلي جدة.. تقرير: أتلتيكو مدريد يتجه لضم راسبادوري

اتجه أتلتيكو مدريد إلى التفاوض مع نابولي للتعاقد مع جياكومو راسبادوري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان أتلتيكو مدريد قريب للغاية من ضم إنزو ميلو من شتوتجارت إلا أن تدخل أهلي جدة وأصبح الأقرب للتعاقد معه.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو فإن النادي الإسباني توجه إلى التفاوض مع نابولي للتعاقد مع راسبادوري.

ووفقا للموقع فإن نابولي لا يريد بيع لاعبه لكن سيدرس أي عرض يتخطى 35 مليون يورو.

وينتهي عقد راسبادوري في 2028.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 25 عاما في 29 مباراة مع نابولي في الموسم الماضي وسجل 6 أهداف وصنع هدفين آخرين.

انتهاء مفاوضات ميلو

قبل أيام، ذكرت صحيفة ليكيب أن أتليتكو مدريد توصل لاتفاق مع شتوتجارت لضم ميلو مقابل 23 مليون يورو.

ووفقا للصحيفة فإن اللاعب لديه شرط جزائي يبلغ 20 مليون يورو لكن النادي الإسباني سيسدد مبلغ أكبر من الشرط الجزائي لتقسيطه على دفعات.

وكان شتوتجارت قد تعاقد مع اللاعب الفرنسي في صيف 2021 مقابل 1.7 مليون يورو.

لكن حسب صحيفة اليوم السعودية فإن عرض أهلي جدة وصل إلى 28 مليون يورو.

وبذلك انتهت مفاوضات أتلتيكو مدريد مع شتوتجارت لضم ميلو إذ لن يزيد عرضه الأخيرة ليوازي أهلي جدة.